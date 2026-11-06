ЕК с остра реакция след бомбените заплахи срещу самолети

Европейската комисия определи като "напълно неприемливи" бомбените заплахи срещу граждански полети в Европа. "Приемаме тези заплахи много сериозно", каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси. "Всяка заплаха срещу цивилни е напълно неприемлива. Водещата ни задача е да осигурим сигурността на нашите граждани", добави той. ОЩЕ: Има ли риск във въздуха? Експерт с разкрития за масовите заплахи срещу самолети

Говорителят отбеляза, че отговорност за разследванията на подобни случаи носят държавите от ЕС. Той уточни, че е задействан механизмът за обмен на данни между европейските страни.

"Поддържаме връзка с Европейската агенция за сигурност на въздухоплаването, ЕК има роля например по отношение на проверките на пътници и товари", посочи говорителят. Той поясни, че прилагането на правилата за сигурност е в ръцете на държавите от ЕС.

Говорителят не взе отношение по съобщенията, че подателите на заплахите са свързани с Русия.

През тази седмица десетки полети станаха обект на фалшиви сигнали за бомби. Това предизвика сериозно нарушение на въздушния трафик, отклоняване на полети, спешни приземявания и проверки за сигурност.