Любопитна клауза може да върне "Златната топка" Хари Кейн във Висшата лига

Последните няколко седмици бяха едни от най-добрите за Хари Кейн в кариерата му. Той спечели "Златната топка" - най-престижното индивидуално отличие във футбола, и преподписа договора си с Байерн Мюнхен. Именно при баварците англичанинът пренесе кариерата си на друго ниво и започна да печели трофеи. Но според изданието от Острова "The Telegraph", Тотнъм - клубът от който Кейн премина в Байерн, има клауза, с която може да си върне нападателя.

Тотнъм има предимство при трансфер на Хари Кейн

Хари Кейн подписа нов договор с Байерн Мюнхен, който ще го задържи на "Алианц Арена" до 2029 г. Обикновено именно при подписването на нови споразумения, клаузите с бившите отбори на футболистите отпадат, но според източника, Тотнъм запазва своето предимство при евентуален трансфер на Хари Кейн извън Байерн. Въпросната клауза в договора на Хари Кейн не е свързана с определена трансферна сума, както правят отборите по принцип. Тя просто дава предимство на Тотнъм, ако Кейн реши да напусне Байерн Мюнхен в определен момент и изяви желание да се завърне при "шпорите".

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Кейн беше в първия отбор на Тотнъм 13 години

Хари Кейн е собственост на Тотнъм от 2004 г. През 2010 г. той стана част от първия отбор. Изкара няколко периода под наем в различни английски отбори, а след 2013 г. бе неотлъчна част от "шпорите". Кейн записа 435 мача, в които вкара 280 гола и даде 63 асистенции във всички турнири за Тотнъм. От 2023 г. англичанинът е част от Байерн Мюнхен, където е изиграл 161 мача, в които е вкарал 156 гола и е дал 41 асистенции.

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