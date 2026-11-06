Карлос Насар щеше да спечели медал и в тежката категория на Световното първенство по щанги

Карлос Насар подобри три световни рекорда в своята категория до 95 кг на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Българинът обра и трите златни медала - в движенията изхвърляне и изтласкване, и в двубоя. Като погледнем към тежката категория - до 110 кг, виждаме, че Карлос щеше да спечели медал и в нея. Той щеше да се качи на почетната стълбичка в изтласкването, а в изхвърлянето и двубоя щеше да бъде повече от добра конкуренция.

Карлос Насар взе 3 златни медала

В своята категория до 95 кг Карлос Насар беше абсолютен шампион, като счупи световните рекорди както в изхвърлянето и изтласкването, така и в двубоя и обра златните медали. Българският феномен вдигна 185 кг в изхвърлянето, което обикновено е по-слабото движение за него. В изхвърлянето, където Насар е абсолютен господар, вдигна 230 кг. И в събрания двубой той записа 415 точки. Това му донесе трета поредна и общо четвърта световна титла.

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Насар щеше да спечели бронз в категорията до 110 кг

В тежката категория - тази до 110 кг, Карлос Насар щеше да запише повече от добро представяне. В изхвърлянето там златото беше спечелено със 198 кг, което е и нов световен рекорд. Среброто беше взето със 194 кг, а бронза - със 191 кг. В това движение Карлос щеше да завърши на шесто място. Ако се състезаваше в категорията до 110 кг, Насар щеше да вземе бронзов медал в изтласкването. Точно с 230 кг го направи третият в тежка категория. Сребърният медал беше взет с 233 кг, а златото - с 234 кг. При двубоя също беше поставен нов световен рекорд, а златото беше спечелено с 432 кг. Среброто бе завоювано с 418 кг, а бронза - с 417 кг, а Карлос щеше да бъде пети.

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