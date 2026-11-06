Страна на "терористи": Всеки ден в Русия 12 души отиват в затвора, обвинени в "тероризъм"

Всеки ден 12 души биват изпращани в руски затвори и наказателни колонии по обвинения в „тероризъм“; рекордните 2013 души са осъдени от началото на годината. Правозащитници прогнозират вълна от дела, свързани с дарения на криптовалута. Това съобщи проектът за правата на човека „Първи отдел“ след анализ на съдебната статистика за януари-септември 2026 г. от Parubets Analytics.

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Присъди

През третото тримесечие на 2026 г. руските съдилища са издали най-малко 720 присъди по членове 205–205.6 от руския Наказателен кодекс срещу 779 души. Това е рекордна тримесечна цифра. През първото тримесечие са издадени 449 присъди (483 души), а през второто - 696 (751 души). Това означава, че от януари до октомври са осъдени общо 2013 души, повече отколкото през цялата 2025 г. или която и да е друга година. От март насам съдилищата са издавали над 200 присъди месечно. „До третото тримесечие системата спря да се увеличава експоненциално, но запази пиковото си натоварване – средно 11 присъди и 12 осъдени на работен ден“, отбелязват правозащитници.

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2054 нови дела

През деветте месеца в съдилищата са заведени най-малко 2054 нови дела и са приключени 1947 производства. Южният окръжен военен съд, който разглежда дела от окупираните територии на Украйна, остава лидер по брой присъди, с 257 присъди през третото тримесечие (682 от началото на годината). Съдиите от 2-ри Западен окръжен военен съд са на второ място, със 184 присъди през юли-септември (470 от началото на годината). Централният съд е издал 113 присъди през третото тримесечие, което го поставя на трето място в това състезание (269 присъди от началото на 2026 г.).

Между януари и септември имената и фамилиите на 1312 от 2013 обвиняеми по наказателни дела са били скрити. Ясен прецедент се е случил в Южния окръжен военен съд през пролетта, отбелязва „Первый отдел“: „Докато преди промените в базите данни на съда е имало 129 скрити записа, веднага след това броят им е скочил до 1080. Това 8,4-кратно увеличение между 15 и 20 март ясно показва как съдебната система е изтривала ръчно данни за политически процеси.“

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Адвокатите отбелязват, че сред обвиняемите, обвинени по един-единствен „терористичен“ член, преобладава член 205.2 от руския Наказателен кодекс (публични призиви, оправдаване или пропаганда на тероризъм), докато делът на обвиняемите, обвинени по член 205.2, също се увеличава. Член 205.1 от руския Наказателен кодекс (съдействие за терористична дейност, включително финансиране и дарения): от 9,8% през първото тримесечие до 14,8% през третото.

„Държавата започна да преследва по-често за дарения, преводи, помощ и участие в общности, докато делът на делата, пряко свързани с терористични атаки, остана стабилен“, обясняват авторите.

В същото време, въпреки увеличения брой дела, съдилищата не забавиха съдебните процеси. От април до септември съдилищата издадоха решения по две трети от делата не по-късно от два месеца след получаването им, а три четвърти от делата бяха прекратени в рамките на три месеца. Дмитрий Заир-Бек, началник на Първи отдел, смята, че съдилищата са „достигнали своя таван“ по отношение на процента на лишаване от свобода и че до края на годината се очакват около 2500 осъдителни присъди, като предстои вълна от нови дела:

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„Руските системи за борба с изпирането на пари, тоест инструментите, които банките и Росфинмониторинг използват за проследяване на подозрителни плащания, се развиват бързо и сега правоприлагащите органи могат да ровят в стари крипто транзакции и да намират хора, които са смятали, че няма да бъдат засегнати.“

Активистът за правата на човека призова тези, които имат крипто портфейли и които някога са правили преводи към организации, забранени в Русия, да бъдат бдителни.

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„Да приемем, че този превод вече е намерен. Блокчейн никога не забравя“, напомня експертът. „Единствената трудност е свързването на крипто адреса с вас, но ако някога сте купили криптовалута на борса, използвайки паспорта си, и след това сте я изпратили някъде другаде, веригата може да бъде възстановена.“ Имате ли такъв портфейл и живеете ли или пътувате до Русия? Препоръчваме ви да се консултирате с активисти за правата на човека възможно най-скоро.“

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