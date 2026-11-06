Московска област, Русия, претърпя най-голямата биологична катастрофа от десетилетия, подробностите за която властите веднага се опитаха да запазят в тайна. В Коломенски район, само на километър и половина от село Семьоновское, беше създаден гигантски крематориум на открито: там едновременно бяха изгорени 800 болни крави. Telegram каналът Baza успя да публикува новината, но в рамките на два часа публикациите трябваше да бъдат изтрити – те бяха спешно премахнати под очевиден натиск отгоре.

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Епидемия от нодуларен дерматит

Причината за прибързаната цензура е опит да се прикрие мащабът на епидемията от нодуларен дерматит, която избухна в съоръженията на големия холдинг Rusmilk. За да се унищожи толкова голям брой трупове, на мястото бяха докарани тонове гуми. В продължение на няколко дни жителите на близките села Непецино и Шатурторф бяха принудени да дишат токсични изпарения, смесени с остър биологичен дим. Опасността се крие отвъд канцерогените от горящата гума. Гъстият, носен от вятъра дим от изгарянето на стотици заразени животни представлява пряка заплаха от разпространение на опасната инфекция на десетки километри наоколо, обояснява телеграм-каналът "Досье". Фактът, че отпадъците от кланицата са били изгаряни директно в почвата близо до жилищни сгради, заплашва да замърси подпочвените води, които снабдяват целия регион с вода. Жителите на Горностаево преди това са успели да си възвърнат територията от изгарянето на добитък, но в Семьоновское жителите просто са били изправени пред свършен факт, принудени да дишат смъртоносен дим.

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Извън контрол

Източници от Роспотребнадзор (Федералната служба за надзор върху защитата на правата на потребителите и човешкото благосъстояние) съобщават, че огнището на дерматит в Московска област е излязло извън контрол, като стотици заразени животни все още остават в други ферми и частни стопанства в региона. Мащабът на бедствието се прикрива поради риска от пълна блокада и недостиг на храна в Московска област. Блокирането на публикации в медиите и в Telegram каналите е пряка заповед от властите за предотвратяване на паника и масов бойкот на местните млечни и месни продукти.

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