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Четири нови сигнала за бомби на самолети над Франция само за днес. Изтребител е вдигнат във въздуха

06 ноември 2026, 14:59 часа 866 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Четири нови сигнала за бомби на самолети над Франция само за днес. Изтребител е вдигнат във въздуха

Четири нови сигнала за бомбени заплахи срещу пътнически самолети, транзитно прелитащи над френска територия, са били подадени само днес. Това съобщиха от канцеларията на френския премиер. Заплахите са наложили пренасочването им и спешно кацане – включително един от полетите (на Aer Lingus от Дъблин за Рим) е бил ескортиран от френски изтребител Rafale и приземен във военната база „Еврьо“ край Париж.

Всички пътници са били безопасно евакуирани, а специализирани сапьорни екипи са претърсили машините и багажите, като не са намерени никакви експлозиви.

Води се разследване за установяване на източника на заплахите, които засягат цяла Европа, съобщиха още от канцеларията.

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Франция самолети фалшиви бомбени заплахи
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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