Четири нови сигнала за бомби на самолети над Франция само за днес. Изтребител е вдигнат във въздуха

Четири нови сигнала за бомбени заплахи срещу пътнически самолети, транзитно прелитащи над френска територия, са били подадени само днес. Това съобщиха от канцеларията на френския премиер. Заплахите са наложили пренасочването им и спешно кацане – включително един от полетите (на Aer Lingus от Дъблин за Рим) е бил ескортиран от френски изтребител Rafale и приземен във военната база „Еврьо“ край Париж.

Всички пътници са били безопасно евакуирани, а специализирани сапьорни екипи са претърсили машините и багажите, като не са намерени никакви експлозиви.

Води се разследване за установяване на източника на заплахите, които засягат цяла Европа, съобщиха още от канцеларията.

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