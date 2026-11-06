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Опасност от силен вятър. Времето утре - 7 ноември 2026 г.

06 ноември 2026, 14:59 часа 834 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Опасност от силен вятър. Времето утре - 7 ноември 2026 г.

На 7 ноември 2026 г. в западните райони ще бъде предимно ясно и почти тихо и на отделни места в котловините и по поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, за София - около минус 2°. През деня ще бъде предимно слънчево. В източните райони ще духа умерен и силен северен вятър, а в останалата част от страната - слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 10°,  показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 2-8 ноември 2026 г.

Жълт код за силен вятър

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Жълт код за силен вятър е обявен за източната част на област Добрич. В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра - около минус 1°. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, главно по северното крайбрежие силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 8 мин. и залязва в 17 ч. и 12 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 4 мин. 

Месечна прогноза за времето за ноември 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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