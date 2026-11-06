Междинните избори в САЩ - разгром за Тръмп и републиканците:

Cult of Fire, Firtan и Svartkonst идват в България с турнето Mantras of Eternal Fire през април догодина

06 ноември 2026, 15:00 часа 773 прочитания 0 коментара
Снимка: Oliver/Firtan
Cult of Fire, Firtan и Svartkonst идват в България с турнето Mantras of Eternal Fire през април догодина

Турнето Mantras Of Eternal Fire, което включва три групи: Cult of Fire като хедлайнер и специалните гости за цялата обиколка Firtan и Svartkonst, има спирка и в България. Датата за София е 16 април 2027 г., а мястото е Mixtape 5. За тази чудесна възможност турнето да мине и през България, Death Metal Bulgarian Fans и Evil Bar обединяват сили в сътрудничество с District 19. Останалите държави в предстоящия тур Mantras of Eternal Fire са: Чехия, Унгария, Румъния, Гърция, Сърбия, Словакия и Полша.

Това ще е първият изобщо концерт у нас и за трите банди. Първото турне на Cult Of Fire в Европа беше през 2025 г., а през април 2027 г. те са готови да се върнат на някои от локациите, както и да посетят и други места на Стария континент, на които не са свирили досега. Също така, както стана ясно, след близо половин година без участия на живо, групата ще представи парчета от най-новия си албум "The One Who is Made of Smoke" (2025), както и песни от предходните издания "Triumvirát" (2012) и "Ascetic Meditation of Death" (2013).

Фотограф: Ivo Oskar Osvald

Чешката блек метъл група Cult of Fire е известна със своята уникална (визуална и музикална) концепция, съчетаваща атмосферичен екстремен метъл с дълбоки хиндуистки, будистки и тантрически теми. За разлика от класическите блек метъл артисти, които залагат на сатанизъм или антихристиянски мотиви, те черпят вдъхновение от източната мистика, почитта към божества като богинята Кали и ведическите ритуали. Изпълненията им на живо са истински пир за всички сетива. Сценичният им дизайн е един от най-разпознаваемите в съвремената метъл сцена.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: KATATONIA за първи път в София!

За специални гости на това свое (второ) европейско турне Cult Of Fire избрат германската блек метъл група Firtan и шведския блек/дет метъл проект Svartkonst.

Германската група Firtan, която е активна от 2010 г. насам, бележи забележително развитие през последните години като увеличава фен базата си с нестандартни за екстремните жанрове инструменти и собствено звучене. Първоначално стилът ѝ включва елементи на паган метъл, после групата постепенно се насочва към блек метъла. Текстовете ѝ разглеждат теми като отчаяние, природа и философия. Дискографията ѝ обхваща пет дългосвирещи албума: "Niedergang" (2014), "Okeanos" (2018), "Marter" (2022), "Ethos" (2024) и най-новото издание "Helios" от 2026 г.

Още: На български от другия край на света: Историята на "Цар Стангра"

Третата банда от разнообразния ударен тур пакет е Svartkonst - проект, воден от мултиинструменталиста Rickard Törnqvist. Svartkonst стартира през 2012 г. в ъндърграунд сцената на Херньосанд, Вестернорланд, Швеция. Svartkonst има издадени три дългосвирещи албума: "Devil’s Blood" (2018), "Black Waves" (2020) и "May the Night Fall" (2023).

Три банди с три различни подхода и визии за екстремна музика. Една бомбастична, аудио-визуално наситена епична вечер! Билетите за събитието се продават в системата на BiletBg https://bilet.bg/bg/events/-9152. Следете Facebook събитието за новини и детайли.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
метъл концерти блек метъл Cult of Fire
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес