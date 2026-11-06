Cult of Fire, Firtan и Svartkonst идват в България с турнето Mantras of Eternal Fire през април догодина

Турнето Mantras Of Eternal Fire, което включва три групи: Cult of Fire като хедлайнер и специалните гости за цялата обиколка Firtan и Svartkonst, има спирка и в България. Датата за София е 16 април 2027 г., а мястото е Mixtape 5. За тази чудесна възможност турнето да мине и през България, Death Metal Bulgarian Fans и Evil Bar обединяват сили в сътрудничество с District 19. Останалите държави в предстоящия тур Mantras of Eternal Fire са: Чехия, Унгария, Румъния, Гърция, Сърбия, Словакия и Полша.

Това ще е първият изобщо концерт у нас и за трите банди. Първото турне на Cult Of Fire в Европа беше през 2025 г., а през април 2027 г. те са готови да се върнат на някои от локациите, както и да посетят и други места на Стария континент, на които не са свирили досега. Също така, както стана ясно, след близо половин година без участия на живо, групата ще представи парчета от най-новия си албум "The One Who is Made of Smoke" (2025), както и песни от предходните издания "Triumvirát" (2012) и "Ascetic Meditation of Death" (2013).

Фотограф: Ivo Oskar Osvald

Чешката блек метъл група Cult of Fire е известна със своята уникална (визуална и музикална) концепция, съчетаваща атмосферичен екстремен метъл с дълбоки хиндуистки, будистки и тантрически теми. За разлика от класическите блек метъл артисти, които залагат на сатанизъм или антихристиянски мотиви, те черпят вдъхновение от източната мистика, почитта към божества като богинята Кали и ведическите ритуали. Изпълненията им на живо са истински пир за всички сетива. Сценичният им дизайн е един от най-разпознаваемите в съвремената метъл сцена.

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За специални гости на това свое (второ) европейско турне Cult Of Fire избрат германската блек метъл група Firtan и шведския блек/дет метъл проект Svartkonst.

Германската група Firtan, която е активна от 2010 г. насам, бележи забележително развитие през последните години като увеличава фен базата си с нестандартни за екстремните жанрове инструменти и собствено звучене. Първоначално стилът ѝ включва елементи на паган метъл, после групата постепенно се насочва към блек метъла. Текстовете ѝ разглеждат теми като отчаяние, природа и философия. Дискографията ѝ обхваща пет дългосвирещи албума: "Niedergang" (2014), "Okeanos" (2018), "Marter" (2022), "Ethos" (2024) и най-новото издание "Helios" от 2026 г.

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Третата банда от разнообразния ударен тур пакет е Svartkonst - проект, воден от мултиинструменталиста Rickard Törnqvist. Svartkonst стартира през 2012 г. в ъндърграунд сцената на Херньосанд, Вестернорланд, Швеция. Svartkonst има издадени три дългосвирещи албума: "Devil’s Blood" (2018), "Black Waves" (2020) и "May the Night Fall" (2023).

Три банди с три различни подхода и визии за екстремна музика. Една бомбастична, аудио-визуално наситена епична вечер! Билетите за събитието се продават в системата на BiletBg https://bilet.bg/bg/events/-9152. Следете Facebook събитието за новини и детайли.