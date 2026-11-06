Спешна животоспасяваща помощ изпрати Словакия за Украйна

Словашкото министерство на вътрешните работи изпрати един тон хуманитарна помощ за Украйна на стойност 81 950,34 евро. Тя включва медицинско оборудване и други материали, предназначени да подпомогнат украинското население през зимните месеци.

Говорителят на вътрешното министерство Матей Неуман съобщи, че пратката съдържа три апарата за изкуствено дишане, предоставени от Университетската болница в Нове Замки след съгласуване със словашкото министерство на здравеопазването. Оборудването ще бъде предадено на Центъра за обществено здраве към украинското здравно министерство, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР.

Пратката включва още 90 одеяла, 72 спални чувала и 21 акумулаторни системи за съхранение на електроенергия с необходимите принадлежности. Одеялата и спалните чували са предназначени за Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

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За осигуряването на част от помощта е съдействал и Словашкият военен ординариат, който оказва духовна подкрепа на служещите в словашките въоръжени сили, уточни Неуман.

Пратката е част от дългосрочната хуманитарна подкрепа на Словакия за Украйна и е предоставена чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, който съфинансира транспортирането ѝ.

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