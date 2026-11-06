"Всички ще бъдат във възторг": Тръмп обяви предстоящо мирно споразумение за Украйна

В разговор с репортери в Белия дом, Доналд Тръмп обяви, че войната в Украйна е много близо до края си. "Това ще бъде споразумение. Ще бъде голямо споразумение и ще засегне не само Украйна. Бих казал дори, че може да засегне цяла Европа. Ще бъде голямо, прекрасно споразумение и всички ще бъдат във възторг", каза Тръмп.

Той добави, че се е срещнал със специалния пратеник на Владимир Путин Кирил Дмитриев. Тръмп обаче не се е срещнал с украинската делегация, която бе във Вашингтон за награждаването на първата дама Мелания Тръмп за осъществената с нейно съдействие хуманитарна мисия в Олешки.

В същото време според Le Monde, Тръмп може би ще се опита да постигне споразумение за Украйна преди януари 2027 г., датата, на която новият Конгрес встъпва в длъжност. Френският ежедневник посочва, че редица руски експерти очакват засилена дипломатическа активност на Тръмп дотогава.

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"По украинския въпрос Тръмп има много повече свобода на действие лично да влияе на ситуацията. Това не е област, в която демократите могат лесно да блокират финансирането или повечето от решенията му. След като загуби способността си да действа във вътрешната политика, Тръмп ще бъде по-активен във външната политика“, казва един от тях, Алексей Наумов, пред "Комерсант". Според руски аналитици, през оставащите два месеца дотогава се очаква Москва да засили посланието си към Тръмп - че Кремъл иска мир, но само при своите условия.

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