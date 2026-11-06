Виктор Орбан се оказа доносник на комунистическите тайни служби? Стари писма повдигат въпроси дали Путин го е държал на каишка

Последният министър-председател на Унгария от комунистическата епоха Миклош Немет твърди, че лично е прочел три ръчно написани доклада на информатор (доносник), приписвани на доскорошния премиер Виктор Орбан - относно негови съслуживци по време на задължителната му военна служба. В подписано изявление, предадено в архивите на държавната сигурност на Унгария, Немет посочва, че министърът на отбраната му е показал документите малко преди първите свободни парламентарни избори в страната през 1990 г.

Орбан отрича да е бил вербуван от комунистическите власти.

На 4 ноември Унгария отвори за обществеността големи колекции от архиви на тайната полиция от комунистическата епоха, с което сложи край на десетилетия на ограничен достъп и политически пречки. Това се случи ден след като бившият министър-председател и неговите политически и медийни съюзници публикуваха поредица от опровержения в отговор на думите на Немет. Това изявление на последния унгарски премиер от съветската епоха бе разпространено във Friderikusz Podcast от честия гост на подкаста Шаболч Пани - популярен разследващ журналист в Унгария.

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🇭🇺 What a scandal! It looks like Orbán was a secret service informant in his youth, snitching on his fellow soldiers That's according to an investigation by Hungarian journalist Szabolcs Panyi, who cites the recollections of former Hungarian Prime Minister Miklós Németh. Németh claims that in 1990, he was shown three intelligence reports allegedly handwritten by Viktor Orbán during his military service. The future prime minister allegedly informed the secret services about his fellow soldiers' political and religious views, as well as their sexual preferences. Németh admits he couldn't verify who had written the reports, but says the handwriting looked unmistakably like Orbán's to him. The documents may later have ended up in the safe of a former military counterintelligence chief who died in 2009. The files subsequently disappeared. Where the alleged compromising material is now remains unknown. Orbán's spokesperson dismissed the allegations as fake news. — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2026

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Новите достъпни материали произхождат от апарата за държавна сигурност на унгарската комунистическа диктатура, официално описана като социалистическа система. Те включват регистри за набор, регистрационни карти и записи, възстановени от магнитни ленти, които вече са достъпни чрез онлайн база данни с възможност за търсене, която не изисква регистрация.

Колекциите идентифицират приблизително 50 000–60 000 души, като допълнителни досиета за набор се планира да бъдат публикувани до 25 февруари 2027 г.

Това обаче е само частично отваряне на архивите на комунистическата тайна полиция, а не пълно разкриване на досиетата на унгарските разузнавателни служби. Материалът се фокусира върху отдел III/III на Министерството на вътрешните работи, който е отговарял за потискането на вътрешната политическа опозиция, макар че включва и няколко досиета, свързани с гражданското и военното контраразузнаване.

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Правителството на Петер Мадяр изрично изключи досиетата на външното разузнаване от настоящото разкриване, позовавайки се на текущи интереси, свързани с националната сигурност.

Базата данни също е непълна, тъй като служителите на комунистическата държавна сигурност са унищожили големи количества досиета при разпадането на режима през 1989 г., с цел да изтрият компрометиращи доказателства и да скрият самоличността на чувствителни информатори. Съветската власт действа в Унгария дотогава, като започва през 1956 г., когато мирните протести за демокрация са смазани от инвазията на СССР.

Други досиета, включително материали за нововъзникващи опозиционни лидери, са извадени от официално съхранение, което поражда опасения, че по-късно биха могли да бъдат използвани за изнудване.

Въпреки всичко това е най-изчерпателната и достъпна за търсене база данни към днешна дата за лицата, регистрирани като информатори – или, на обикновен език, доносници от комунистическата епоха.

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Разкритието е резултат от законодателство, прието от правителството на Мадяр, с цел да се разшири достъпът до информация и да се разгледа една незавършена глава от демократичния преход в Унгария - как комунистическият апарат за сигурност е проникнал в обществото и какво се е случило с неговите мрежи след 1989 г.

Преди това, по време на мандата на Виктор Орбан, неговото парламентарно мнозинство от партиите „Фидес“ и КДНП многократно блокираше опитите за разширяване на достъпа до информация. През февруари 2025 г. опозиционната зелена партия ЛМП заяви, че внася предложението си за 30-и път - след поредица от отхвърляния през последните 15 години. Тази обструкция често не позволяваше на предложенията дори да стигнат до парламентарен дебат, припомня журналистът Шаболч Пани в материал за независимата разследваща платформа VSquare.

Правителството на Орбан така и не обясни ясно защо блокираше публикуването на документи от комунистическата епоха, въпреки че се застъпваше за разкриването им, докато беше в опозиция през 90-те години.

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Орбан: "Опитаха да ме вербуват, но отказах". Три писма казват друго

На 3 ноември, ден преди отварянето на базата данни, Виктор Орбан публикува документи от комунистическата епоха, отнасящи се до него и съпругата му Анико Левай. Той повтори, че властите са се опитали да го вербуват през 80-те години, в началото на задължителната му военна служба, но той е отказал.

Снимка: Getty Images

Бившият премиер, станал известен с топлите си връзки с руския диктатор Владимир Путин, заяви, че след отказа му комунистическите власти са поставили него, съпругата му и други активисти от опозицията под наблюдение, като са използвали информатори и са инсталирали подслушвателни устройства на работните им места и в дома им.

Непосредственият повод за опровержението на Орбан беше участието на самия Шаболч Пани на 2 ноември в подкаста на популярния медиен водещ Шандор Фридерикуш, където той обсъди констатациите от предстоящата си книга „Приятели с ползи: Слугите и услугите на Путин в Унгария“. Сред тях бе разкритието за наскоро подписана декларация от Миклош Немет, министър-председател на Унгария по време на прехода от комунистически режим към демокрация.

В тази декларация, датирана 30 март 2026 г., Немет описва среща, състояла се малко преди първите свободни парламентарни избори в Унгария през март 1990 г. Той разказва, че тогавашният министър на отбраната Ференц Карпати му е връчил три оригинални, написани на ръка и подписани доноснически доклада, приписвани на Орбан.

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Според Немет те съдържали наблюдения за съслуживците на Виктор Орбан по време на военната му служба в Залаегерсег, включително за поведението им и за политическите, сексуалните и религиозните им ориентации.

Точно това са правели репресивните служби чрез своите агенти - събирали са и най-малките признаци за потенциални "предатели", принуждавайки доносниците да бъдат техните "очи" дори в собствените им семейства и приятелски кръгове.

Немет признава също така ограниченията на знанията си. Той казва, че не е могъл да провери самоличността на автора, нито да удостовери автентичността на почерка и подписа, въпреки че смятал, че ги е разпознал. Върнал документите на Карпати и не е запазил копия.

В интервюто Шаболч Пани също така описва нещо, което Немет му е разказал: няколко месеца преди смъртта на Карпати през 2013 г. Миклош Немет го попитал какво се е случило с документите. Според бившия премиер Карпати отговорил, че те са били в ръцете на Геза Стефан, дългогодишният шеф на Управлението за военна сигурност на Унгария - наследник на военната контраразузнавателна служба от комунистическата епоха.

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Стефан, бивш офицер от комунистическата военна контраразузнавателна служба, е бил обучен в Москва от КГБ и е известен с това, че е натрупал съкровищница от компрометиращи документи за унгарския политически, бизнес- и правоохранителен елит. В репортажа си разследващият журналист разглежда и изчезването на документи от сейфа на Стефан ден след смъртта му през 2009 г. Местонахождението на тази частна колекция, която вероятно е включвала и досиетата, приписвани на Орбан, остава неизвестно.

По-долу следва пълният превод на изявлението на Миклош Немет:

"МЕМОРАНДУМ

Аз, долуподписаният, Миклош Немет (роден в Монок на 24 януари 1948 г.; име на майката: Маргит Стайз; адрес: [ИЗТРИТО]), намирайки се в пълно владение на умствените си способности, след внимателно обмисляне и свободен от каквато и да е влияние, правя следното изявление:

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В един ден между 15 и 25 март 1990 г. (който вече не мога да определя по-точно) министърът на отбраната Ференц Карпати ми се обади по телефона, за да поиска спешна среща. Освен нас двамата на срещата присъстваше и генерал-майор Янош Ковач, тогавашен ръководител на военното разузнаване и контраразузнаването. По време на срещата министърът на отбраната ми връчи три оригинални, написани на ръка и подписани информаторски доклада, съдържащи наблюденията на Виктор Орбан по време на военната му служба в [града] Залаегерсег относно поведението на неговите съслуживци, както и относно техните политически, сексуални, религиозни и други ориентации. Не бях в състояние да проверя самоличността на автора на доносническите доклади, нито автентичността на почерка и подписа (въпреки че ми се струваше, че разпознавам почерка и подписа на Виктор Орбан). Върнах документите на министъра на отбраната и не запазих копия.

Вярвам, че тези документи все още могат да бъдат намерени някъде и в крайна сметка ще стигнат до обществеността – защото считам за важно унгарската общественост, както сега, така и в бъдеще, да се запознае с тяхното съдържание.

Будапеща, 30 март 2026 г.

[Подпис]

(Миклош Немет)

Изявлението носи архивен референтен номер ÁBTL – III. – 1.1. – 29. S.".

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Другите запазени документи не дават отговор на това твърдение. През 2015 г. унгарският седмичник HVG публикува регистрационна карта на военното контраразузнаване, в която Орбан е посочен като „социален контакт“ по време на военната му служба през 1981–82 г. В публикацията се подчертаваше, че сама по себе си картата не доказва сътрудничество, нито установява, че той е подавал доклади.

Когато разследващият журналист Пани се обърнал към говорителя на Орбан - Берталан Хаваши, докато работел по книгата си, той отрекъл Виктор Орбан да е бил вербуван, и е отхвърлил като неверни твърденията за компроматите.

Снимка: Getty Images

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Кой е Миклош Немет?

Ролята на Миклош Немет в унгарската история придава особено значение на неговия разказ. Икономист и технократ, издигнал се в редиците на управляващата комунистическа партия, той става министър-председател през 1988 г. и ръководи правителството по време на договореното премахване на еднопартийното управление. Мандатът му обхваща провъзгласяването на Унгарската република през октомври 1989 г. и първите свободни парламентарни избори през следващата пролет. През май 1990 г. той предава властта на демократично избраното правителство на Йожеф Антал.

Правителството на Немет също така взема историческото решение през септември 1989 г. да позволи на източногерманските бежанци да напуснат Унгария през Австрия. Това допринася за подкопаването на ограниченията на съветския блок върху движението и се превръща в определящ епизод в периода, предшестващ падането на Берлинската стена и краха на комунистическия режим в Централна Европа.

След напускането на поста си Немет се мести в Лондон, където от април 1991 г. до май 2000 г. заема длъжността вицепрезидент на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). По-късно той посочва ограниченията, свързани с тази длъжност, за да обясни продължителното си нежелание да говори публично за унгарската политика.

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В интервю за 24.hu през 2020 г. Немет казва, че е подписал декларация, с която се е съгласил да не коментира унгарската политика, докато работи в банката. Този ангажимент обяснява публичното му мълчание през по-голямата част от 90-те години, включително и факта, че не е разкрил спомените си за предполагаемите доклади за Орбан. Когато Немет напуска банката, Орбан – който за първи път стана министър-председател през 1998 г. – вече е на власт.

През последните години пенсионираният Немет, по негови думи, е чакал промени в законодателството, които да позволят материалите, които притежава, да бъдат направени публично достояние. През март той е предал на адвокат както съкровище от досиета от комунистическата епоха, така и своето изявление, а през септември ги е предоставил на Историческия архив на унгарската държавна сигурност (ÁBTL) - след приемането на законодателството на унгарското правителство, разширяващо обхвата на разкриването на информация. Служители на архива и историкът Янош М. Райнер присъстват на предаването, което включва и цитирания по-горе меморандум.

Разследващият журналист Пани е получил изявлението на Немет от архивите на унгарската държавна сигурност с разрешението на бившия министър-председател.

В предстоящата му книга се разглеждат по-подробно предполагаемите досиета на Виктор Орбан от военното контраразузнаване от комунистическата епоха, включително дали и как Кремъл може да е използвал този материал като „компромат“, за да упражнява влияние върху него. Книгата „Приятели с ползи: Слугите и службите на Путин в Унгария“ ще излезе на унгарски език на 9 ноември.