Нашите са натам! Руски моторист се превърна в GPS за украински дрон, за да отърве собствената си кожа (ВИДЕО)

Истински предател - мъж в гранично руско село не се поколеба да издаде собствените си войници, за да може атакуващ украински дрон да порази тях вместо него. Кадри, публикувани от едно от подразделенията на украинската армия и разпространени в няколко канала в социалните мрежи, показват как украински оператори на дронове са забелязали мъж на мотоциклет. Той моли за милост, сключвайки ръце пред гърдите си, а след това със същите тези ръце посочва на безпилотната машина в коя посока е потеглил автомобил, превозващ руски войници.

Малко по-късно целта беше поразена с прецизен удар, показва видеото.

Още: Няма мир, Украйна зацикля по пътя към членство в ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

😁 Saboteur! A man in a Russian village didn't hesitate to give away his own soldiers On the outskirts of a border village, Ukrainian drone operators spotted a man on a motorbike. He begged for mercy, clasping his hands in front of his chest — then used those very same hands to point out which way a vehicle carrying Russian soldiers had gone. Minutes later, the target was hit with a precision strike. — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2026

Кадрите от Курска област са заснети от атакуващ дрон и по-късно бяха публикувани от 14-и армейски корпус на Сухопътните войски на Украйна в канала им в Telegram. Корпусът започва публикацията с думите: „И това се случва: цивилен руснак сам ни насочи към своите военни“. Според описанието операторите вдигнали дрона „зад поребрика“ в търсене на цел. „Поребрик“ е руската дума за бордюр, която в украинския военен жаргон иронично назовава руската граница. В едно от руските погранични села срещнали мотоциклист, който „без колебание посочи посоката на движение на машината с руските военни“. Операторът се възползвал от жокера и „за няколко минути професионално нанесе удар по поредната вражеска цел“, пише корпусът. Колко души е имало в машината и каква е съдбата им, в публикацията не се съобщава.

Още: Руските авиобомби по украинско училище: Броят на жертвите в Комишуваха не спира да расте (ВИДЕО)

От кадрите се вижда, че FPV дронът удря съветски микробус УАЗ-452 „Буханка“, наричан така заради формата на каросерията, напомняща самун хляб. Руската армия го използва за превоз на хора и товари близо до фронта.

Наша проверка показва, че по-скоро видеото не е генерирано с изкуствен интелект, а представлява реален запис от камера на FPV дрон. Забелязват се няколко характерни особености:

движението на камерата е типично за FPV дрон;

перспективата и движението на обектите са сравнително последователни;

мъжът и мотоциклетът изглеждат естествено в различните кадри;

има характерни за военен дрон графични елементи и телеметрични наслагвания.

Оцелелият може да бъде обвинен в измяна

Мъжът на мотоциклета е оцелял, но може да бъде обвинен в измяна, ако записите стигнат до руските власти, пише румънската медия Mediafax.ro. Русия значително затегна законите си за измяна, откакто започна инвазията си срещу Украйна. През април 2023 г. диктаторът Владимир Путин подписа закон, който променя максималното наказание за държавна измяна от 20 години затвор на доживотен затвор.

Още: "Беше грешка" да се помага със Starlink на Украйна: Мъск се съгласи

За лицата, осъдени на доживотен затвор съгласно новите изменения, възможността за условно освобождаване е премахната или строго ограничена. Съдът може също така да постанови конфискация на имущество.

Определението за престъплението „измяна“ е разширено до такава степен, че обхваща почти всяко неразрешено взаимодействие с чуждестранно лице или организация. Могат да бъдат наложени наказания за финансова и логистична помощ или дори за обикновени контакти с чужденци, дори ако осъденото лице всъщност не е предало държавни тайни.

Още: Страна на "терористи": Всеки ден в Русия 12 души отиват в затвора, обвинени в "тероризъм"