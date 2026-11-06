Олимпийски медалист с тежко допинг наказание за четири години

Българският щангист Божидар Андреев е наказан с четиригодишна дисквалификация за нарушение на антидопинговите правила. Санкцията е обявена от Международната агенция за тестване, след като в проба на състезателя, взета през октомври 2025 г., е открит метаболит на забраненото вещество местеролон.

Обяснението на Божидар Андреев за наказанието

Наказанието влиза в сила със задна дата от 18 ноември 2025 г., когато е започнало временното отстраняване на Андреев от състезания. Освен това всички негови спортни резултати, постигнати между 15 октомври и 18 ноември същата година, се анулират.

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Българинът има право да обжалва решението пред Спортния арбитражен съд в Лозана. Случаят придобива допълнителен контекст заради обяснение, което щангистът е дал преди около година. Тогава той разказа, че е приемал медикаменти с цел съпругата му да забременее, като впоследствие това се е случило. Местеролонът е анаболно-андрогенен стероид, който влияе върху действието на андрогенните хормони. Откриването на негов метаболит в пробата на спортиста е основанието за наложената санкция.

Божидар Андреев е сред най-успешните български щангисти през последните години. Той спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. в категория до 73 кг. В същата категория завоюва и бронзово отличие от Световното първенство през 2019 г. Андреев е двукратен европейски шампион през 2019 и 2024 г. Четиригодишното наказание поставя под сериозен въпрос продължаването на състезателната му кариера на най-високо ниво.

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