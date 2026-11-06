Има ли риск във въздуха? Експерт с разкрития за масовите заплахи срещу самолети

Въздушният транспорт е най-сигурният и пътниците няма от какво да се притесняват. Летищата и авикомпаниите са добре подготвени за такива случаи. Това увери от ефира на БНР Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, след зачестилите сигнали за бомбени заплахи срещу пътнически самолети. Той не смята, че целта на тези злонамерени действия е да се предизвика колапс на авиацията.

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"Минахме през атаки с дронове по кораби в Черноморието, през кибер атаки към банки с кръв във Франция, към хладилници на супермаркети. Това е поредната атака към Европа с фалшиви заплахи, които обаче ние сме задължени да обработим съгласно процедурите си и да осигурим безопасността на полетите и на пътниците. За пръв път е толкова масово. Хибридната война минава на друг етап. Трябва спокойно да обработваме тези неща. Пътниците не трябва да се сърдят, когато има закъснения. Най-големият стрес е върху екипажа, ръководителите на полети и щабовете, които работят при кризи", каза експертът.

По думите му нашето РВД е едно от най-добрите в света и увери, че няма място за притеснение относно преценката на специалистите, които ръководят въздушния ни трафик.

Иванджиков напомни, че в авиацията вече има криза заради високите цени на горивата, а сега към това се добавят и непланираните разходи заради отклоняването на самолети или извънредното им кацане.

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"Цените на билетите вече се качват и ще продължат да го правят. Докато не приключат тези войни, или поне едната, няма как да очакваме намаляването им. В момента има също затваряне на малки летища. Някои авиокомпании фалираха. Други връщат самолети на лизингови компании и на банки. Дълговете в авиацията растат много бързо", заяви той.

Експертът прогнозира, че заради породилото се напрежение след заплахите за поставени бомби в пътнически самолети може да има минимален отлив при бизнес пътуванията. По-сериозно намаляване би могло да се очаква при туристическите.

Не е изключено да има и увеличаване на таксите за обслужване на полетите, посочи експертът.