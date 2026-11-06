Войната в Иран:

Соловьов и Медведев се прехласнаха по Мъск: Илон, в Ростов има квартири (ВИДЕО)

06 ноември 2026, 15:07 часа 1043 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Соловьов и Медведев се прехласнаха по Мъск: Илон, в Ростов има квартири (ВИДЕО)

"Основният губещ е Илон Мъск. Защото ако Тръмп остава още 2 години президент и има право на вето (срещу Конгреса), то Мъск, който пръсна половин милиард долара за кампания и загуби щата, където му е главният офис (Тексас), ще бъде цел на всякакви разследвания. Страшен стрес. Илон, в Ростов има много квартири. Така че, ако нещо ... Но сериозно: ако глобален визионер не му дават да си реализира идеите в Америка, няма да се изненадам да потърси друга страна за реализацията на космическите си идеи". Това заяви известният руски телевизионен водещ Владимир Соловьов – основно пропагандно оръжие на режима на руския диктатор Владимир Путин. Соловьов отдавна е под западни санкции:

Соловьов говори точно в момент, в който Мъск взе да казва, че изглежда не трябвало да помага на Украйна със Starlink. Бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, веднага влезе в тон и и "се изля" в официалния си канал в Телеграм - ОЩЕ: "Беше грешка" да се помага със Starlink на Украйна: Мъск се съгласи

"Мъск видя светлината твърде късно и осъзна грешката да предаде възможностите на Starlink за военни цели на изметта на Бандера. Неговата прехвалена комуникационна система постоянно се използваше за удари по цивилни цели. И тук играта с приложения не помага: например, Starlink е едно, а Starshield е друго. Всички са една и съща боя. Илон разбра всичко от самото начало. Въпреки че, разбира се, дори един трилионер е зависим от Белия дом и "дълбоката държава". А сега го влачат в калта и дори предлагат да го екзекутират, като Розенберг по време на ерата на Маккарти, защото е работил за Съветския съюз (сега, очевидно, Русия). (...) Сега е отвратен. Осъжда войната. Но е станал участник в тази война. Честно казано, разбирането и покаянието винаги са по-добри от това да живееш като Юда докрай (...)".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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