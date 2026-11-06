Соловьов и Медведев се прехласнаха по Мъск: Илон, в Ростов има квартири (ВИДЕО)

"Основният губещ е Илон Мъск. Защото ако Тръмп остава още 2 години президент и има право на вето (срещу Конгреса), то Мъск, който пръсна половин милиард долара за кампания и загуби щата, където му е главният офис (Тексас), ще бъде цел на всякакви разследвания. Страшен стрес. Илон, в Ростов има много квартири. Така че, ако нещо ... Но сериозно: ако глобален визионер не му дават да си реализира идеите в Америка, няма да се изненадам да потърси друга страна за реализацията на космическите си идеи". Това заяви известният руски телевизионен водещ Владимир Соловьов – основно пропагандно оръжие на режима на руския диктатор Владимир Путин. Соловьов отдавна е под западни санкции:
😁 Putin's chief propagandist urges Musk to flee to Russia Vladimir Solovyov expressed sympathy for the billionaire. According to the propagandist, @elonmusk was the biggest loser in the elections, having lost hundreds of millions of dollars. But that's not all. Solovyov fears that Musk could face all sorts of investigations in the state where his company's headquarters are located. “Elon, there are plenty of apartments in Rostov. So keep that in mind, just in case,” the propagandist told Musk. He added that Russia needs people with global ambitions. The billionaire would certainly have plenty of room to pursue them there.— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2026
Соловьов говори точно в момент, в който Мъск взе да казва, че изглежда не трябвало да помага на Украйна със Starlink. Бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, веднага влезе в тон и и "се изля" в официалния си канал в Телеграм - ОЩЕ: "Беше грешка" да се помага със Starlink на Украйна: Мъск се съгласи
"Мъск видя светлината твърде късно и осъзна грешката да предаде възможностите на Starlink за военни цели на изметта на Бандера. Неговата прехвалена комуникационна система постоянно се използваше за удари по цивилни цели. И тук играта с приложения не помага: например, Starlink е едно, а Starshield е друго. Всички са една и съща боя. Илон разбра всичко от самото начало. Въпреки че, разбира се, дори един трилионер е зависим от Белия дом и "дълбоката държава". А сега го влачат в калта и дори предлагат да го екзекутират, като Розенберг по време на ерата на Маккарти, защото е работил за Съветския съюз (сега, очевидно, Русия). (...) Сега е отвратен. Осъжда войната. Но е станал участник в тази война. Честно казано, разбирането и покаянието винаги са по-добри от това да живееш като Юда докрай (...)".
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