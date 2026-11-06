ФБР предупреждава за нови хакерски атаки срещу хладилни системи

Международни киберпрестъпни групи атакуват уязвимости в хладилни системи по целия свят, предупредиха американските правоохранителни органи. "В световен мащаб злонамерени участници в киберпространството се възползват от уязвимости и слабости в електронните контролери за температура и системите за управление на търговски хладилни съоръжения в хранителни магазини и складове за хладилно съхранение, които не са актуализирани или са достъпни през интернет", се посочва в съвместно изявление на Федералното бюро за разследване (ФБР) и други американски агенции.

ОЩЕ: Опасно мълчание: Имало е хакерски атаки срещу хладилници и в България? (ВИДЕО)

"При успешна атака извършителите могат да променят температурата и да причинят физически последици, включително опасност от пожари, загуба на стоки и промени в експлоатационния срок на системите", предупреждават службите, които представиха и списък с препоръки за защита.

"Наблюдаваме атаки срещу тези системи в критични инфраструктурни сектори по целия свят, които излагат на риск стоковите наличности и оборудването", заяви директорът по операциите в киберподразделението на ФБР Брет Ледърман.

Съвместното предупреждение е издадено от Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата (CISA), ФБР, Министерството на здравеопазването и социалните услуги, Министерството на земеделието и Министерството на транспорта на САЩ.

От средата на октомври няколко европейски държави са засегнати от кибератаки срещу хладилните системи в супермаркети и предприятия от хранителната промишленост. При нападенията температурите в съоръженията са били повишавани, което е довело до разваляне на хранителни продукти.

ОЩЕ: "Студентата война": Подозират Русия за атаките срещу хладилници в Европа

Сред засегнатите държави са Франция, Белгия, Швеция, Ирландия, Нидерландия, Естония, Финландия и Германия. В началото на месеца мишена на подобна атака е станала и френска служба за кръводаряване.

Според американски медии в САЩ също се разследват няколко сходни инцидента.

Засега остава неясно кой стои зад нападенията.