Експлозия в центъра на Милано (ВИДЕО)

Италианският ежедневник "La Repubblica" съобщава, че превозното средство е превозвало кислородни бутилки, когато се е взривило, предизвиквайки експлозии тип "домино".

Най-малко пет автомобила и четири мотопеда са запалили.

На мястото на инцидента са пристигнали пожарникари, които се борят с огъня в района на Порта Романа в града, който е отцепен от полицията.

