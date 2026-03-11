Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Венци Стефанов избухна срещу Левски: "Славия никога няма да получи такава дузпа! Титлата не е решена"

11 март 2026, 19:42 часа 241 прочитания 0 коментара

Босът на Славия Венцеслав Стефанов избухна срещу Левски и дузпата, която получиха "сините" в последния двубой срещу Локомотив Пловдив. Столичани се бяха запътили към нулево реми в среща от 25-ия кръг на Първа лига, което щеше да стопи част от аванса им пред втория Лудогорец. В края на мача обаче Армстронг Око-Флекс се озова на тревата след съприкосновение с противников играч, а Стефанов смята, че такава дузпа никога няма да се отсъди в полза на Славия.

Коментарът на Венци Стефанов за дузпата на Левски срещу Локо Пловдив

"За тази дузпа ще кажа, че Славия никога нямаше и няма да получи такава дузпа. Ама като казвам никога - никога", коментира Венци Стефанов пред колегите от Sportal.bg. От Локомотив Пловдив също негодуваха срещу съдийското решение, но в крайна сметка от Съдийската комисия към Българския футболен съюз излязоха с видео анализ на ситуацията, като са категорични, че дузпа за Левски има.

Още: Евертон Бала е на крачка от историческо постижение в Левски

Венци Стефанов

Битката за титлата не е приключила, категоричен е Стефанов

Иначе Стефанов коментира и битката за титлата и дали вече тя е с предизвестен край с оглед на голямата преднина на Левски спрямо Лудогорец. "Дали битката за титлата вече е решена? Не. Има още мачове. Попитайте ме, когато се изиграят мачовете от редовния сезон. След Левски - ЦСКА ще мога да ви кажа", каза босът на най-стария столичен клуб.

Левски води на Лудогорец с 9 точки при пет оставащи кръга от редовния сезон, но след това предстоят още шест кръга в плейофите, където "сините" ще имат по два мача срещу останалите три отбора в топ 4, които най-вероятно ще са Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948.

Още: "ЦСКА и Лудогорец могат да направят алъш-вериш за Купата и първенството"

