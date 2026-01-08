Студ скова Италия

След дни на силни ветрове, обилни снеговалежи и проливни дъждове, Италия беше обхваната от рязко застудяване, съобщи националната новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА. Област Венето е сред най-тежко засегнатите, като температурите паднаха под нулата в целия регион, не само в планинските райони, но и в низините.

В района на Марчезина в провинция Виченца, на надморска височина от 1310 метра, бяха отчетени минус 23.1 градуса, а на върха на планината Мармолада температурата падна до минус 21.9 градуса.

Силно засегната е и област Молизе. Въпреки че след нощния снеговалеж изгря слънце, температурите там се задържаха около нулата. Училищата бяха затворени в десетки общини, включително в регионалната столица Кампобасо.

Вчера участък от магистрала А1 между Болоня и Флоренция беше временно затворен, след като властите предприеха превантивни мерки за почистване на снега, за да се предотвратят поледици.

Екстремните метеорологични условия доведоха и до преливане на река Аниене, която наводни няколко улици в квартал "Тибуртино" в Рим.