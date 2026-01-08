Мелони се готви за годишния си устен изпит: Ще има ли пак странни въпроси от български журналисти

Италианският премиер Джорджа Мелони ще се яви утре, 9 януари, на своеобразен устен изпит под формата на годишната й пресконференция, съобщават италиански издания, като се позовават на сайта на италианското правителство.

Мелони е критикувана, че не организира достатъчно срещи с журналисти и се крие от неудобните въпроси. Тя отрича това и изтъква за пример годишните си пресконференции, които продължават около 3 часа, както и редовните си брифинги преди или след срещи на върха. Тя участва в публицистични програми и дава интервюта за италиански медии. Но опозицията твърди, че на тези интервюта не й се задават неудобни въпроси, а по време на брифингите, когато идва ред за неудобен въпрос, тя предпочита да контраатакува или прекратява набързо брифинга. Като пример се посочва пресконференцията по представяне на проектобюджета преди няколко месеца, когато Мелони си тръгна преждевременно и остави министъра на икономиката и финансите Джанкарло Джорджети да се оправя с медиите. Застъпници на Мелони припомнят обаче, че в този случай тя си е тръгнала предсрочно, защото е трябвало да участва във възпоменателна церемония.

Легитимен ли е Зеленски и блокираните руски активи

Очаква се на пресконференцията утре тя да трябва да отговаря на въпроси, свързани с провелата се вчера среща на Коалицията на желаещите, както и какво мисли за корупционния скандал в Украйна и за коментарите и от Русия, но и от САЩ, че мандатът на Зеленски е изтекъл. Мелони ще трябва да отговаря и на въпроси относно заема от ЕС за Украйна, който не се базира на замразените руски активи.

Пари за европейска отбрана - защо?

В по-общ план журналистите ще очакват от нея да обясни защо подкрепя курса на укрепване на европейската отбрана, което ще струва стотици милиарди евро на ЕС, вместо да се обяви, например, за многомилиардни инвестиции в образованието, здравеопазването и социалната сигурност. Подобни възражения вече дойдоха от опозиционното "Движение 5 звезди", но също и от коалиционните съюзници на Мелони от крайнодясната партия "Лига".

Има ли геноцид в Газа?

По отношение на Газа, тя вероятно ще бъде попитана дали действията на Израел там могат да се дефинират като "геноцид". Тя винаги е избягвала да използва този термин в официални изказвания, но миналото лято тя беше издебната от журналисти след кей поп концерт в Милано, на който присъстваше с дъщеря си и тогава в неформална размяна на реплики се дочу как тя изтървава думата "геноцид".

Какви са връзките й с Тръмп

На Мелони ще се наложи да обяснява и връзките, които поддържа с американския президент Доналд Тръмп в момент, в който той разтърси международната общност с операцията си във Венецуела, както и какво мисли за изявленията на Тръмп относно Гренландия. По отношение на връзките на Рим с администрацията на Тръмп от италианския премиер ще се очаква да коментира и начина, по който президентът републиканец използва митата като лост за влияние.

Сделката "Меркосур"

Със сигурност Мелони ще трябва да коментира и сделката на ЕС с Меркосур. След изразяване на възражения на ниво министри относно някои аспекти на това споразумение, в края на миналата година самата Мелони поиска отлагане на церемонията по официалното му подписване и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се съгласи на отсрочка. Мелони поиска повече гаранции за италианските земеделци. Подобни искания имат и други еврочленки, сред които Франция, Полша и Унгария. Земеделците в Европа са обезпокоени, че сделката с Меркосур ще доведе до внос на по-евтина земеделска продукция, която няма да отговаря на европейските санитарни стандарти. Тези дни, например, Франция обяви, че суспендира вноса на селскостопански продукти от южноамериканските страни, които са третирани с фунгициди и хербициди, които не са разрешени в ЕС. Мярката касае такива продукти като манго, авокадо, гуава, череши, пъпеши и др, припомня Франс прес. Вчера министрите на земеделието на страните от ЕС се разбраха да отговорят на опасенията на земеделците, а ден преди това Фон дер Лайен обяви жест към тях, под формата на 45 милиарда евро за европейската селскостопанска политика, които да бъдат деблокирани предсрочно още през 2028 година. Именно за утре, когато Мелони дава годишната си пресконференция, е насрочено гласуване на европейско ниво по въпроса за споразумението с Меркосур. На ЕК й е необходима подкрепа с квалифицирано мнозинство, за да може да подпише сделката в най-кратки срокове, като тук се споменава дори датата 12 януари.

Мигрантите

Със сигурност утре на италианския премиер ще бъдат зададени и неудобни въпроси относно миграционното споразумение на Италия с Албания, което така и не заработи на пълни обороти заради съдебни спънки от страна на италиански съдилища.

Странни въпроси... от български журналист

И не на последно място на Мелони може да й се наложи да отговаря и на странни въпроси. Миналата година българският журналист и собственик на медийната агенция "Виста" Александър Яхнаджиев зададе по време на пресконференцията въпрос на Мелони дали тя тъпче мравките, когато върви, на което тя се почуди известно време как да отговори. А на първата си пресконференция през 2022 г. Мелони трябваше да отговаря пак на Яхнаджиев, задал й философския въпрос дали времето за нея е линейно или кръгово.

