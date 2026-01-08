Размяна: Френски изследовател срещу руски баскетболист

Русия е разменила задържания френски изследовател Лоран Винатие за руски баскетболист, намирал се в ареста във Франция, съобщиха държавните медии, позовавайки се на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ).

Още: Русия и САЩ готвят нова размяна на затворници

„Баскетболистът Даниил Касаткин – руски гражданин, задържан във Франция и за когото американските власти поискаха екстрадиция в Съединените щати, беше върнат в Русия. Касаткин беше разменен срещу френския гражданин Лоран Клод Жан-Луи Винатие“, заяви ФСБ.

49-годишният Винатие изтърпяваше тригодишна присъда в руски затвор и беше изправен и пред нови обвинения в шпионаж, които можеха да доведат до допълнителна присъда от още 20 години лишаване от свобода.

Още: Нова размяна: Украйна си върна защитници на Мариупол и войници, считани за безследно изчезнали (ВИДЕО, СНИМКИ)