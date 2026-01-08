Руски журналист открит мъртъв във Франция, паднал от прозореца

Руски журналист на 38 години е бил намерен мъртъв във френската община Медон, в предградията на Париж, съобщи Le Figaro на 7 януари, позовавайки се на полицейски източник. Според френското издание мъжът е паднал от прозореца на апартамента си, който е на седмия етаж. Полицията е открила стол, поставен до прозореца, както и лекарства в кошчето за боклук в жилището.

Когато екипите на спешна помощ пристигнали, мъжът е лежал в подножието на сградата. Той е бил откаран в болница, но не е оцелял.

Заплахи от руските власти?

В ход е разследване, а самоубийство се разглежда като една от възможните версии, съобщава Le Figaro, добавяйки, че журналистът вероятно е бил обект на заплахи от страна на руските власти.

Според Le Parisien руснакът може да е бил обект на смъртни заплахи.

Le Figaro: Russian Journalist Found Dead in France



According to the newspaper, on January 6 a man fell from the window of his apartment in the French commune of Meudon. Police found a chair placed by the window inside the apartment, as well as medications in a trash bin. The… pic.twitter.com/4oCDtEtWvj — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026

Напуснал Русия, след като медията му била обявена за "чуждестранен агент"

Денис Балашов, независим руски журналист, който работи в Париж, идентифицира починалия като Евгений Сафронов в публикация в Telegram в сряда. По думите му, Сафронов е напуснал Русия преди началото на пълномащабната инвазия в Украйна, след като медията, за която е работил, е била обявена за „чуждестранен агент“ от руските власти.

Балашов добавя, че Сафронов се е преместил в Париж преди шест месеца и е страдал от депресия, докато се е опитвал да се установи в чужбина. Седмица преди смъртта си телефоните му, профилите му в социалните мрежи, приложенията за съобщения и акаунтът му в руските държавни услуги са били хакнати, твърди още журналистът, цитиран от независимата медия "Новая Газета.Европа", която също бе принудена да напусне Путинова Русия.