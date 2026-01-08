Спорт:

Руски журналист открит мъртъв във Франция, паднал от прозореца

08 януари 2026, 17:45 часа 219 прочитания 0 коментара
Руски журналист на 38 години е бил намерен мъртъв във френската община Медон, в предградията на Париж, съобщи Le Figaro на 7 януари, позовавайки се на полицейски източник. Според френското издание мъжът е паднал от прозореца на апартамента си, който е на седмия етаж. Полицията е открила стол, поставен до прозореца, както и лекарства в кошчето за боклук в жилището.

Когато екипите на спешна помощ пристигнали, мъжът е лежал в подножието на сградата. Той е бил откаран в болница, но не е оцелял.

Заплахи от руските власти?

В ход е разследване, а самоубийство се разглежда като една от възможните версии, съобщава Le Figaro, добавяйки, че журналистът вероятно е бил обект на заплахи от страна на руските власти.

Според Le Parisien руснакът може да е бил обект на смъртни заплахи.

Напуснал Русия, след като медията му била обявена за "чуждестранен агент"

Денис Балашов, независим руски журналист, който работи в Париж, идентифицира починалия като Евгений Сафронов в публикация в Telegram в сряда. По думите му, Сафронов е напуснал Русия преди началото на пълномащабната инвазия в Украйна, след като медията, за която е работил, е била обявена за „чуждестранен агент“ от руските власти.

Балашов добавя, че Сафронов се е преместил в Париж преди шест месеца и е страдал от депресия, докато се е опитвал да се установи в чужбина. Седмица преди смъртта си телефоните му, профилите му в социалните мрежи, приложенията за съобщения и акаунтът му в руските държавни услуги са били хакнати, твърди още журналистът, цитиран от независимата медия "Новая Газета.Европа", която също бе принудена да напусне Путинова Русия.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Франция Русия руски журналисти
