ЕС готви финансов пакет за Украйна на стойност десетки милиарди евро

Новината съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Според запознати с плана предложението на Европейската комисия ще помогне за финансирането на текущите разходи на украинското правителство и за изплащането на спешни средства за възстановяване.

Пакетът, който все още подлежи на промени, преди да бъде оповестен публично, ще бъде обявен във вторник преди конференцията в Лондон тази седмица, на която донорите на Киев ще обсъждат начините за възстановяване на страната, а украинските представители ще търсят участие на частния сектор, пише Bloomberg.

The European Commission is preparing a €50 billion financial aid package for #Ukraine, sources told Bloomberg.



