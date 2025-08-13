С десетки милиони посетители се похвали Световното изложение в Осака

Продажбите на билети за световното изложение в японския град Осака вече надминаха прага от 18 милиона, съобщават организаторите на сайта си, информира Киодо. Този праг бе определен като броя продажби, необходими за компенсиране на оперативните разходи за изложението, което започна през април.

Към петъчния ден са били продадени 18 095 703 билета, което доближава организаторите на експото до постигане на целта за 23 милиона продадени билета, пише БТА.

Изложението, чийто бюджет се увеличи спрямо първоначалната прогноза поради покачването на цените на материалите в резултат на рязкото поевтиняване на йената, към събота, 9 август, е посрещнало общо около 13,4 милиона посетители.

Преди откриването организаторите прогнозираха, че общите оперативни разходи, включително разходите за персонал и реклама, ще възлязат на 116 милиарда йени (782 милиона долара), като се очакваше над 80 на сто от тях да бъдат покрити от продажбата на билети.

Приходите от системата "паркирай и пътувай", предназначена да реши проблема с ограниченото място за паркиране в близост до мястото на провеждане на изложението, обаче са под очакванията.

Организаторите допълниха, че ще имат по-ясна представа за приходите и разходите след септември.

Световното изложение в Осака ще продължи до 13 октомври.

Цената на дневните билети за посещение на експото започва от 3700 йени (около 42 лева - бел. ред.), а на многодневните - 11 681 йени (132,50 лв.).