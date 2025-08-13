Как да изберем най-сладката диня?

Когато настъпи лятото, има един вкус, който всички чакаме с нетърпение – този на добре узрялата и сладка диня. Но къде се отглеждат някои от най-вкусните дини в България и какви усилия стоят зад тях? Оказва се, че зад всяка качествена диня стои не само добра почва, но и дългогодишен опит, внимателно проследяване и хора, посветени на това да имат най-добрата реколта.

Всичко започва от почвата

Идеален за отглеждането на дини се оказва черноземът – една от най-плодородните почви в България. Те се срещат в Североизточна и Южна България. Именно в земите около силистренската община Дулово всяко лято се отглеждат хиляди тонове диня, които стигат до трапезата на българите. Предизвикателства в отглеждането обаче не липсват, като сред най-големите са непредвидимите климатични условия, споделят производители.

Как да познаем узрялата диня?

Хубавата диня се познава по цвета на кората – неузрялата диня е светла и лъскава, докато добре узрялата е по-тъмна и матова на цвят. Дръжката трябва да е изсъхнала и свита, ако динята е откъсната добре узряла.

Една голяма част от дините, които достигат до щандовете на хипермаркетите идват именно от Дунавския край, а един от примерите е семейната компания „Бревис“ ООД, която е сред най-големите търговски компании на земеделски продукти в страната. Фирмата е основана през 1998 год. от Никола Попов, като започва с малък екип, а през годините се разраства до стабилен бизнес с над 60 000 декара земеделска земя и над 400 работници. Опитът им вече е доста голям, като, свързаните с тях земеделски фирми произвеждат дини, пъпеши, картофи, лук, пшеница, ечемик, царевица, слънчогледови и тиквени семки, и нахут.

Дините са сред най-важните култури в тяхното стопанство, като за отглеждането им се прилага стандартна технология, но всеки етап се следи стриктно – от засаждането до надеждната доставка. Основен фактор за поникването са валежите, затова сеитбата се прави на няколко етапа, а развитието се проследява от експерти - агрономи. Най-важната кампания по прибиране на реколтата се осъществява в дуловското село Секулово, където на площ от около 2000 дка се произвеждат над 5000 тона дини годишно. Там се извършват и всички дейности, свързвани с подготовката по извозването. Мястото разполага с модерен машинен парк, който разполага с над 200 земеделски машини и над 100 камиона. „Работното време е относително понятие, особено по време на сезонните кампании на фирмата. Понякога правим и невъзможното, за да координираме едновременно всички процеси, локации и ресурси. Това, което ни движи напред, са хората и семейните ценности, които сме пренесли в работата си.“, казва Павел Виданов, един от управителите.

Днес фирмата има партньори и клиенти по цял свят и е успяла да затвори напълно цикъла от производство, логистика и достигане до крайния потребител. Голяма част от бизнеса е насочен към калибриране на слънчоглед и тиквено семе, производство на слънчогледови ядки, а сред големите им успехи е отварянето на една от най-големите на Балканите фабрики за преработка на семена с автоматизирано оборудване и модерна лаборатория.

Дините също отговарят на редица условия за качество: те се отглеждат по международния стандарт GLOBAL G.A.P., който гарантира устойчиви земеделски практики и безопасност, като самото производството също е сертифицирано по специфични международни сертификати.

Именно стабилността и контролът на качеството са причината компанията да има договор за производство на селскостопанска продукция с една от най-големите търговски вериги - Kaufland за 2 млн. кг дини за 2025 г, като за последните 5 години веригата е изкупила от тях над 7 млн. кг.

„Работата с Kaufland ни мотивира да поддържаме високи стандарти и да оптимизираме процесите си, за да сме винаги адекватни на високите изисквания към продуктите.“, споделя още Павел Виданов, а сред най-предпочитаните сортове от клиентите е „Кримсон“ – диня с наситено червен цвят и класически вкус на лято.