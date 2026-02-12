ЦСКА разкарва още един излишен

ЦСКА ще разкара още един ненужен футболист до края на трансферния прозорец. Става въпрос за Улаус Скаршем. Според медиите в родната му Норвегия, цитирани от „Мач Телеграф“, халфът е приключил с „червените“. Те твърдят, че цели три клуба от местното първенство се интересуват от това да го върнат у дома. Става въпрос за едни от най-именитите норвежки отбори – Розенборг, Бран и Викинг.

Улаус Скаршем не беше в групата за последните два мача на ЦСКА

Трансферният прозорец у нас затваря на 24 февруари, но този в Норвегия е отворен чак до началото на Април. Това означава, че трите клуба имат доста време, за да реализират евентуална сделка и да си осигурят правата на Скаршем. Халфът се присъедини към ЦСКА през зимата на 2024 г., но след като не попадна в групата и за двата официални мача след подновяването на сезона, от ръководството на „червените“ ще са повече от щастливи да се разделят с него.

Скаршем може да си тръгне и под наем

Очакванията са до края на месеца Скаршем да се завърне в родината си, като има възможност това да се случи и под наем. Има една пречка – според информацията халфът няма намерения да се връща в Норвегия, защото в България му харесва, а и взима добра заплата. Но в крайна сметка е на 99% сигурно, че той ще напусне ЦСКА. Същото се очаква да се случи и с друг ненужен на „армейците“ скандинавец. Шведът Давид Сегер може да си тръгне от „червените“ в посока бившия си клуб, но извива ръцете на ръководството на клуба и иска огромна сума, за да си тръгне.

