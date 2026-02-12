Швейцария планира лимит на населението

Референдум в Швейцария относно ограничението на населението може да доведе до премахване на временния статут за украинците и забрана за приемането на нови бежанци, съобщи агенция Swissinfo. Опасенията произтичат от план на дясната Швейцарска народна партия (SVP), който призовава за законодателно ограничение на растежа на населението до 10 милиона до 2050 г. Гласуването ще се проведе на 14 юни, обяви швейцарското правителство.

Ограничаване

Ако бъде прието, предложението ще ограничи имиграцията, включително убежището и събирането на семейства, след като бъде достигнат лимитът от 10 милиона души. Правителството и парламентът обаче се противопоставят на инициативата, считайки я за твърде строга и потенциално вредна за икономиката.

Защо инициативата е спорна

През последните десетилетия населението на Швейцария е нараснало с почти 70% - от 1960 г. до 9,1 милиона - до голяма степен поради високото търсене на работна ръка и привлекателността на страната за мигрантите. Поддръжниците на ограниченията на населението твърдят, че растежът на населението е претоварил инфраструктурата и е създал недостиг на жилища.

Инициативата обаче е спорна, тъй като може да повлияе на споразумението за свободно движение на Швейцария с ЕС. Ограничаването на имиграцията може да попречи на достъпа на швейцарските компании до квалифицирани работници в чужбина и да застраши други споразумения, които осигуряват достъпа на износителите на страната до единния пазар на ЕС.

Подкрепа от населението

Според анкета от декември 2025 г. инициативата е получила подкрепата на приблизително 48% от избирателите. Експертите отдават това на комбинация от икономическо разочарование и антиимигрантски настроения в страната.

„БВП на глава от населението не е нараснал през последните три години, а реалните заплати са паднали“, отбеляза Стефан Леге, професор в университета в Санкт Гален. „Доста хора са в по-лошо положение сега, отколкото преди три години. И тогава търсите някой, когото да обвините.“

Според документа, който трябва да бъде приет, ако населението надвиши 9,5 милиона, правителството е задължено да:

спре обработката на нови молби за убежище;

значително ограничи правото на събиране на семейството;

отмени временните статути за закрила, които включват статута „S“ на Украйна.

Притеснително за украинците

Въпреки че референдумът е насрочен за юни, резултатите от него биха могли мигновено да променят реториката на Берн. За над 65 000 украинци това означава преминаване от интеграционна политика към политика на „стимулиране на завръщането“.

Инициативата ясно заявява: ако лимитът бъде достигнат, международните споразумения за свободно движение и хуманитарни мисии могат да бъдат преразгледани или прекратени.

Правителството и бизнеса

В същото време швейцарският бизнес и либералните партии са категорично против. Те отбелязват, че изкуственото ограничаване на населението ще предизвика остър недостиг на работна ръка, който вече се отразява на икономиката на страната.

Припомняме, че броят на украинските бежанци в страните от Европейския съюз отново се е увеличил. Обявено е също, че в Полша са влезли в сила нови правила за разпределение на социални помощи „800+“ и „300+“. Сега участието на дете в полската образователна система е задължително условие за получаване на помощ.

