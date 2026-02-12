"Никой на никого няма доверие": Гюров взе мандата с обещание и молба

"Ситуацията не е нормална. Това е една ситуация, в която никой на никого няма доверие и вие ми давате вашето доверие. Аз го приемам, въпреки уговорката от един ограничен избор. Аз ще подходя с разум и ще подходя с отговорност", каза номинираният за министър-председател Андрей Гюров след като взе мандата за съставяне на служебно правителство от президента Илияна Йотова. Гюров беше посочен от Йотова за служебен министър-председател измежду петима от "домовата книга", които изразиха съгласие да поемат тази отговорност. Другите възможни кандидати бяха заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

"Разбирам колко много очаквания са съсредоточени върху нас и разбирам каква е задачата, а тя е да има едни честни избори, тя е хората да видят смисъл да гласуват и да се работи без да се създава истерия", заяви Гюров.

Какви хора ще търси в служебния кабинет?

Според него, за да има доверие във властта - хората трябва да първо да се доверят на личностите, които я представляват.

"В следващите дни ще направя всичко възможно, ще положа всички усилия да намеря хората и да събера екип, в който всички ще намерят своя образ. Хора, които ще се представят не със своите политически позиции, а с опит, с експертиза и с приличие", добави Гюров.

Той увери, че хората, които ще избере няма да се налагат чрез агресия и ще всяват спокойствие. "Бих помолил само за едно - не очакваме кредит на доверие. Не очакваме и търпение. Това, което очакваме е възможност да се докажем с работа", добави Гюров. ОЩЕ: Кой е Андрей Гюров - предложението на президента за служебен премиер

Реакциите след номинацията на Гюров

След като вчера стана ясно, че Андрей Гюров е номинацията на Илияна Йотова за служебен министър-председател не закъсняха и реакциите на партиите в парламента.

От ГЕРБ-СДС коментираха, че служебният кабинет ще бъде на ПП-ДБ и Илияна Йотова. Те също така не се страхуват от името на служебния министър, въпреки че от "Продължаваме промяната" изразиха мнение, че именно Бойко Рашков ще бъде гарант за честни избори. ОЩЕ: Сачева: Служебният кабинетът ще бъде на ПП-ДБ и на Йотова (ВИДЕО)

От "ДПС - Ново начало" видяха и добра новина в посочването на Гюров, а именно - че няма как да бъде определен като човек на Делян Пеевски.

БСП смятат, че отговорността за честните избори е на Гюров.

Прогнозата на ИТН беше за нечестни избори, а пък според АПС той е най-отдалечен от завладяната държава.

По време на консултациите при Йотова - МЕЧ изразиха своите предпочитания в полза на Гюров.

Напусналият президентството Румен Радев също коментира избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател с оценката, че това е "оптималният избор в рамките на осакатената от сглобката Конституция". ОЩЕ: "ДПС - Ново начало" видяха добра новина в номинацията на Гюров (ВИДЕО)