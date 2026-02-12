Лайфстайл:

Зеленски поиска конкретна дата за присъединяване на Украйна към ЕС

12 февруари 2026, 9:24 часа 222 прочитания 0 коментара
Зеленски поиска конкретна дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски призова всяко мирно споразумение, което ще сложи край на войната в Украйна, да съдържа конкретна дата за присъединяване към ЕС. В публикация в официалния си канал в Telegram снощи Зеленски заяви, че Киев „ще направи всичко“, за да бъде „технически готов“ да се присъедини към ЕС до 2027 г. и че страната ще постигне поне основните стъпки към членство.

"Искам конкретна дата. Ако споразумението, подписано от Америка, Русия, самия Путин, мен като президент на Украйна и Европа, не включва дата, тогава Русия ще направи всичко по-късно, за да блокира процеса. И дори не със свои ръце, а с ръцете на определени представители на Европа.(...) 

За нас Европейският съюз е конкретен. Защото това са гаранции за сигурност за Украйна. Това са специфики, с конкретна дата. И моят подпис днес върху 20-точковия план, планът за прекратяване на войната, гарантира на украинците, че ще има конкретна дата за нашето присъединяване", написа в поста си президентът. 

Още: Зеленски за заема от ЕС: Това е сигналът, който трябва да бъде даден на агресора

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Украйна Европейски съюз Володимир Зеленски
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес