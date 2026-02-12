Зеленски поиска конкретна дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски призова всяко мирно споразумение, което ще сложи край на войната в Украйна, да съдържа конкретна дата за присъединяване към ЕС. В публикация в официалния си канал в Telegram снощи Зеленски заяви, че Киев „ще направи всичко“, за да бъде „технически готов“ да се присъедини към ЕС до 2027 г. и че страната ще постигне поне основните стъпки към членство.

"Искам конкретна дата. Ако споразумението, подписано от Америка, Русия, самия Путин, мен като президент на Украйна и Европа, не включва дата, тогава Русия ще направи всичко по-късно, за да блокира процеса. И дори не със свои ръце, а с ръцете на определени представители на Европа.(...)

За нас Европейският съюз е конкретен. Защото това са гаранции за сигурност за Украйна. Това са специфики, с конкретна дата. И моят подпис днес върху 20-точковия план, планът за прекратяване на войната, гарантира на украинците, че ще има конкретна дата за нашето присъединяване", написа в поста си президентът.

Още: Зеленски за заема от ЕС: Това е сигналът, който трябва да бъде даден на агресора