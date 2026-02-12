Министрите на НАТО осъждат европейската отбрана в Брюксел

Министрите на отбраната на НАТО ще заседават днес в Брюксел, за да обсъдят европейската отбрана и помощта за Украйна, на фона на натиск върху европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за сигурността при променящите се приоритети на САЩ. Срещата се провежда, след като НАТО обяви, че засилва присъствието си в Арктика на фона на спора около Гренландия, довел до разрив между САЩ и европейските съюзници.

Очаква се на днешната среща Пентагонът да бъде представен от заместник-министъра на отбраната Елбридж Колби. Така министърът на отбраната Пийт Хегсет става вторият член на американския кабинет, който пропуска среща на Алианса през последните месеци, след като държавният секретар Марко Рубио не присъства на срещата на външните министри през декември, съобщи ДПА.

На форума ще участва и украинският министър на отбраната Михайло Федоров. Това ще бъде първото му участие след встъпването му в длъжност през януари.

България ще бъде представлявана от министъра на отбраната в оставка Атанас Запрянов, според информация на пресцентъра на българското министерство на отбраната, информира БТА.

В края на официалната среща Германия и Великобритания ще съпредседателстват заседание на най-близките съюзници на Украйна с цел да съберат нови ангажименти за военна подкрепа.

