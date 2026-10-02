ЕС реши: Ускорява изплащането на заемите за Украйна догодина

Европейската комисия и Украйна се споразумяха да ускорят отпускането на 45 милиарда евро, планирани за Киев през 2027 г. по програмата за заеми на ЕС в размер на 90 милиарда евро, се казва в съвместно изявление. Както пише Politico, на неотдавнашна среща на министрите на отбраната на ЕС „мнозина призоваха за предсрочно отпускане на част от планирания за 2027 г. заем от 90 милиарда евро“, тоест, част от планираните за 2027 г. средства да бъдат предоставени тази година.

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Според дипломати, Европейската комисия е предпочела да ускори отпускането на планираните за следващата година заеми до самата 2027 г., което все пак би позволило на Украйна да получи средствата по-бързо. „Що се отнася до 2027 г., се съгласихме бързо да действаме по отношение на отпускането на 45 милиарда евро в подкрепа на Украйна, при условие че бъдат изпълнени установените изисквания“, заявиха страните, визирайки реформите, които Украйна трябва да предприеме, за да получи средствата. Според високопоставен служител на ЕС, след като Украйна изпълни тези условия, средствата ще бъдат незабавно отпуснати.

Страните също така се споразумяха да „започнат работа по определяне на допълнителни бюджетни и отбранителни нужди“ и да провеждат месечни срещи за координиране на усилията си. Важно е да се отбележи, че решението за отпускане на заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро на Украйна беше договорено от лидерите на ЕС миналия декември; средствата са предназначени за предоставяне на финансова подкрепа на страната през 2026 и 2027 г.

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Пакетът от помощи изисква Киев да изпълни редица строги условия, включително спазване на върховенството на закона и борба с корупцията. Значителна част от заема – 60 милиарда евро, е предназначена за отбранителните нужди на Украйна. Сумата на заема е разпределена по равно: по 45 милиарда евро за 2026 г. и 2027 г. Тези средства са предназначени да покрият две трети от нуждите на Украйна от външно финансиране за посочения двугодишен период; останалата част се очаква да бъде осигурена от други държави, предимно партньори от Г-7.

В съвместното изявление се призовават и тези партньори да допринесат за финансирането. „Всички страни се съгласиха, че другите партньори също трябва да изпълнят финансовите си задължения и да увеличат усилията си, предвид сериозните предизвикателства, пред които е изправена Украйна“, се казва в документа.

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