Заради рязкото поскъпване на горивата: Страните от ЕС се събират на спешна среща

Държавите членки на Европейския съюз ще проведат среща с Европейската комисия в петък, за да обсъдят координиран отговор на рязкото поскъпване на горивата. Това съобщи говорител на Комисията.

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Администрацията на американския президент Доналд Тръмп настоява европейските държави, по-специално Франция и Германия, да освободят част от дизеловото гориво от стратегическите си резерви и да го пуснат на пазара.Целта е да се увеличи предлагането и да се ограничи ръстът на цените. По този начин Вашингтон заплашва да ограничи износа на американски дизел за Европа, ако европейските страни откажат да освободят гориво от резервите си.

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