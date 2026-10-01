В Пловдив посочиха наследника на Илиян Филипов начело на Ботев Пловдив

На 30 септември страната бе разтърсена от новината за убийството на Илиян Филипов. Собственикът и президент на футболния Ботев Пловдив бе открит мъртъв пред дома си в квартал "Христо Смирненски". По неофициална информация той е бил прострелян с един куршум в главата. Вече има задържан за тежкото престъпление. Става въпрос за Славчо Мегеров. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев обяви, че обвинението е за предумишлено убийство. Мотивът е личен, породен от финансови отношения, неуредени между него и убития.

В Пловдив посочиха следващия собственик на Ботев Пловдив

Една от водещите теми след трагичната смърт на родния бизнесмен бе какво ще стане с Ботев Пловдив. Припомняме, че преди година клубът бе изправен пред сериозни финансови затруднения, но Филипов придоби мажоритарния дял акции и спаси "канарчетата" от фалит. Въпреки че покри голяма част от дълговете на Ботев, клубът все още има да изплаща около 5 милиона евро на различни страни. По тази причина мнозина се питат какво предстои за "жълто-черните" и кой ще застане начело.

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Според местното издание "Под Тепето" това ще бъде синът на покойния Илиян Филипов - Костадин Филипов. Той също е много сериозен бизнесмен, като заема ръководни позиции в огромен брой фирми и компании. Очаква се в следващите дни и този казус да се изясни. Клубът вече взе първо важно решение след трагедията. Ръководството свали цените на билетите за мача със Славия от Първа лига, който ще се играе на 10 октомври от 20:00 часа на стадион "Христо Ботев". Те ще струват по 1 евро, а целта е целият стадион да бъде пълен.

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