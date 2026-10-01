Чешкият премиер Андрей Бабиш оцеля след вот на недоверие в парламента

Чешкият премиер Андрей Бабиш оцеля след вот на недоверие, гласуван днес по искане на опозицията, която го обвини в постоянни конфликти на интереси и в изготвяне на предложение за бюджет за 2027 г., в който е заложен прекомерен дефицит, предаде Франс прес. Това е вторият вот на недоверие срещу правителството на Бабиш от връщането му на власт в края на 2025 г. Той беше подкрепен от 83 членове в 200-местната долна камара на парламента.

След първия си мандат от 2017 до 2021 г., който също беше помрачен от обвинения в конфликти на интереси, Бабиш обяви, че прехвърля управлението на “Агроферт” – агрохимически и хранително-вкусов конгломерат, източник на богатството му – на фонда "РСВП Тръст", оглавен от независим управител. Според него това действие го поставя напълно в съответствие с чешкото законодателство.

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Европейската комисия обаче сметна тази стъпка за недостатъчна, за да бъде изключен риск от конфликт на интереси и в началото на септември отмени плащане от 3,18 млн. евро европейски субсидии за „Агроферт”. Дебатите по вота на недоверие започнаха във вторник и продължиха над 27 часа в рамките на общо три дни.

Според списание „Форбс” Андрей Бабиш е седмият по богатство човек в страната. Той твърди, че не упражнява влияние над „Агроферт” и не печели от него. Въпреки това премиерът все още е собственик на „СинБиол Груп”, която инвестира в здравеопазване и недвижими имоти. Лидерът на дясната Гражданска демократическа партия Мартин Купка го обвини, че „лъже всички”, твърдейки, че е разрешил конфликтите на интереси.

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Опозицията е критична и към предложения бюджет за 2027 г., който предвижда дефицит от 386 млрд. крони (15,8 млн. евро) – вторият по големина дефицит в историята на Чехия, въпреки че чешката икономика расте, а инфлацията остава под 2%. Вотът на недоверие идва по-малко от две седмици преди местните избори и вота за Сенат – във време, когато партия АНО, водена от 72-годишният Бабиш се радва на стабилна електорална подкрепа, с най-малко 30% от гласовете.

Премиерът е обвиняван и за предполагаема измама на стойност два милиона евро за изваждане на ферма от състава на групата „Агроферт”, за да може да получи тя европейски субсидии, предназначени за малкия бизнес. През март парламентът отказа да снеме имунитета му, така че той да бъде изправен пред съда за този случай, датиращ от 2007 г., който Бабиш нарече „политически мотивиран”.

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