Украйна изпробва собствена нова тактическа балистична ракета (ВИДЕО)

Украйна е провела първото бойно използване на тактическата балистична ракета FP-7, обяви украинският президент Володимир Зеленски . „Украинска тактическа балистична ракета FP-7. Първо бойно приложение. Благодаря за резултатите“, написа президентът. Зеленски отбеляза, че следващата стъпка ще бъде производството на тези ракети.

Припомняме, че изпълнителният директор на Fire Point Ирина Терех сподели, че компанията вече тества ракетата FP-9 с още по-голям обсег. Тя заяви, че поради дългия обсег на оръжието, пълномащабните тестове в Украйна са невъзможни, така че следващият етап може ефективно да включва бойно използване срещу цели в Русия.

Какво е известно за ракетата FP-7?

Денис Щилерман, съосновател и главен конструктор на отбранителната компания Fire Point, по-рано заяви, че украинската балистична ракета FP-7 е подобна на американската ракета ATACMS, но е 2,5 пъти по-евтина. Той заяви, че ракетата FP-7 е клонинг на съветската ракета С-400 и е проектирана „да запълни съществуващите пускови установки“. Сравнявайки FP-7 с ATACMS, Щилерман заяви, че украинската ракета е 2,5 пъти по-евтина, а обсегът им е същият – 300 километра.

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Авиационният експерт Богдан Долинце заяви, че за да отблъсне атаки от украински ракети FP-7, Русия ще трябва да използва най-новите модификации на съответните ракети за системите С-300 или най-новите системи С-400 и дори С-500.

Според Долинце, производственият капацитет на FP-7 в момента може да бъде няколко бройки на седмица или дори на месец, но след подписването на договора, производителят ще увеличи капацитета си в съответствие с договорите.

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