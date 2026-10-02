Тръмп за Иран: Или ще направят нещо правилно и умно, или няма да съществуват дълго (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран може да има връзка с втория пилот на самолет на „Флайдубай“, който според разследващите е опитал да разбие машината по време на полет за Израел. Пред репортери в Белия дом Тръмп беше попитан дали е бил информиран за евентуални връзки между втория пилот и Техеран. „Работим по въпроса в момента. Бих казал, че според това, което чувам, отговорът е „да“, но все още работим по въпроса“, заяви американският президент.

Тръмп не представи подробности или доказателства за предполагаема иранска връзка. Мотивите на втория пилот все още се разследват. На въпрос дали САЩ ще предприемат действия, ако бъде установено, че Иран стои зад нападението, Тръмп отговори: „О, ще бъдат ударени“ и добави, че реакцията ще бъде „много тежка“. „Просто ги попитайте. Те знаят какво се е случило. Ще бъдат ударени много тежко“, каза още президентът.

Припомняме, че в сряда вторият пилот на полет на „Флайдубай“ от Дубай до Тел Авив нападна капитана, след което самолетът е започнал рязко да губи височина. Други хора на борда са успели да се намесят и да овладеят ситуацията, преди машината да бъде приземена в Саудитска Арабия.

Пред журналисти Тръмп допусна възможността Иран да е замесен и в предполагаемия опит за атака срещу американската база „Феърфорд“ във Великобритания. „Нямам потвърждение, но изглежда, че е така“, каза той.

Q: Was Iran involved in the RAF Fairford incident?



Trump: It's looking like that, yeah. pic.twitter.com/IRH70uUNUA — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

Малко по-късно, говорейки пред симпатизанти в Тексас, Тръмп отново заплаши Иран. „Или ще направят нещо много правилно и умно, или няма да съществуват дълго. Когато сключите сделка с тях, е много възможно да не я спазят“, каза той.

Trump on Iran:



Either they will do something very proper and smart, or they won't be around very long.



When you make a deal with them, it's very possible that they won't honor it. pic.twitter.com/d2KWemCdQ8 — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

„Иран беше на три до четири седмици от притежаването на ядрено оръжие през февруари 2026 г., може би дори по-рано“, каза отново Тръмп. Припомняме, че Техеран категорично отхвърля подобно обвинение, като според властите в Иран те никога не са се стремили към разработването на ядрено оръжие.

Trump on Iran:



Iran was three to four weeks away from having a nuclear weapon back in February 2026, maybe sooner. pic.twitter.com/vpG0iS5D1U — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026