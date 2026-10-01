Официално: Обвиниха задържания за убийството на Филипов, огласиха мотива за престъплението

Привлечен е в качеството на обвиняем задържания за убийството на Илиян Филипов - Славчо Мегеров. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев допълни, че обвинението е за предумишлено убийство. Мотивът е личен, породен от финансови отношения, неуредени между него и убития.

Припомняме, че пловдивският бизнесмен и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив, в близост до „Пещерско шосе“. Престъплението е извършено на стълбището на сграда, построена от самия бизнесмен. По неофициална информация той е бил прострелян с един куршум в главата.

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По случая беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров - бивш служител на Филипов. Арестът е извършен в София, а на 1 октомври Мегеров беше конвоиран под засилена охрана до Пловдив за разпит. Прокуратурата разследва умишлено убийство, като се очаква задържаният да бъде привлечен като обвиняем.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви пред парламента, че според събраните до момента доказателства МВР няма съмнение, че е задържан физическият извършител. Разследващите обаче продължават да проверяват няколко версии, включително дали има други съпричастни лица и каква е била ролята им. След убийството е създаден специален щаб с участието на Националната полиция, ГДБОП, „Гранична полиция“, пловдивската полиция и ДАНС.

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По данни, представени от Демерджиев, Мегеров е с множество криминални регистрации и три присъди – за грабеж, умишлено убийство и кражба. Вътрешният министър посочи още, че през 2026 г. той е бил установен като съпричастно лице и при разследване на кражба на инвестиционно злато в особено големи размери в Пловдив.

По думите на журналиста от Bird.bg Димитър Стоянов, Славчо Мегеров е добре известен на МВР и е ясно, че той системно се занимава с кражби и грабежи. Има и данни, че е свързан с поръчкови убийства. Според информация, представена от журналиста Кирил Борисов в „Твоят ден“ по NOVA NEWS, Филипов и Мегеров се познавали от деца, а между 2024 г. и октомври 2025 г. били и съдружници във фирма с равни дялове. Тези обстоятелства са сред линиите, които могат да имат значение за изясняването на мотивите. Твърденията за конкретен личен или финансов мотив на този етап не са официално потвърдени от разследващите.

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МВР проверява и дали преди убийството Филипов е подавал сигнали или жалби, свързани със заплахи за живота и сигурността му. Според Демерджиев в официалните регистри на вътрешното министерство до момента не са открити такива данни.

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