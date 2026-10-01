Кристиан Вигенин за убийството на Филипов: Има разместване на пластове, засегнати са интереси

„Всяко убийство, особено в такъв мащаб, има отражение върху обществения живот. Не мисля, че това би имало кой знае какво отражение върху предизборната кампания или избирателната активност. Трябва да видим докъде ще стигне разследването по този случай.“ Това коментира в „Лице в лице“ по bTV евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин във връзка с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

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„Очевидно има разместване на пластовете – пластове, които не са видими публично. Очевидно са засегнати някакви интереси. Доколкото сегашното управление обяви, че бори олигархията, възможно е това да има своето отражение някъде, където ние не го виждаме“, допусна Вигенин. „Не искам да спекулирам, но обикновено, когато се случи нещо подобно, не е случайно“, допълни той.

Предизборната кампания за президентския вот

„От самото начало беше ясно, че има много явен фаворит – не само от гледна точка на политическата и обществена подкрепа, която събира, но и фаворит от гледна точка на качествата, позициите и опита за тази много важна и специфична позиция“, коментира Кристиан Вигенин. Според него позицията „президент“ трябва да бъде заето от човек с повече опит, защото има много специфична функция.

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По думите му не трябва да се създава впечатление, че всичко е предрешено и не трябва тази кампания да се приема за приключила още в самото начало. „Трябва да се има предвид и че при тази избирателна активност, дори да допуснем, че разликата ще се увеличи, втори тур се очертава“, каза евродепутатът.

Отношенията на България с Република Северна Македония

„Очаквам американски натиск РСМ да си изпълни ангажиментите, защото това е единственият начин да бъде ускорено присъединяването им към ЕС“, каза Кристиан Вигенин. „Убеден съм, че няма стъпка, която да бъде свързана с някакви нови отстъпки от България. Няма такъв натиск, който може да обърне национална позиция, подкрепена от целия парламент и която се споделя 99% от българските граждани“, смята евродепутатът.

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„Няма правителство, колкото и податливо да би било, което да се поддаде на външен натиск, при положение че отвътре има толкова ясна и категорична позиция“, посочи още Вигенин.

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