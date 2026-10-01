България повдигна случая с Ива Михайлова в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) повдигна случая с Ива Михайлова от Северна Македония, която има и българско гражданство. Ръководителят на делегацията Весела Момчева-Таун връчи нон-пейпър по случая на председателя на ПАСЕ Петра Байр. На срещата присъства и заместник-председателят на българската делегация Деница Сачева.

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Казусът беше обсъден и по време на есенната сесия на Асамблеята в Страсбург. На 29 септември Момчева-Таун отправи въпрос към генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе за възможностите институциите на организацията да реагират в случаи, когато съдебни ограничения възпрепятстват достъпа до необходима медицинска помощ.

Въпросът беше поставен във връзка със забраната, наложена на Михайлова да пътува в чужбина за медицинско лечение заради съдебно производство. Берсе подчерта значението на достъпа до адекватни здравни грижи и припомни, че държавите трябва да спазват стандартите на Съвета на Европа, включително тези, заложени в Европейската социална харта.

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Случаят е бил представен и пред Изабел Беро-Амадей, външен министър на Монако и действащ председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Тя посочи, че Комитетът не заема позиция по конкретни случаи, които са предмет на текущи производства.

Беро-Амадей обаче обърна внимание на възможността да бъдат поискани временни мерки по Правило 39 от Правилника на Европейския съд по правата на човека. Те могат да се прилагат при изключителни обстоятелства, когато има непосредствен риск от непоправима вреда за право, защитено от Европейската конвенция за правата на човека. Сред възможните хипотези са и ситуации, свързани с достъпа до здравеопазване.

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