Масовите протести на ученици във Франция се разрастват, пламва и съседна Белгия (ВИДЕО)

Близо 2000 души са задържани по време на протести на ученици от средни училища във Франция. Демонстрациите започнаха на 21 септември и вече са засегнали повече от 400 училища.
France is burning: nearly 2,000 people detained during high school student protests— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026
The demonstrations began on September 21 and have already affected more than 400 schools.
The students are demanding that the problems of overcrowded classrooms and teacher shortages be… pic.twitter.com/X3nmObcjvI
Учениците изискват да бъдат решени проблемите с претъпканите класове и недостига на учители. Към тях са се присъединили студенти от университети, пожарникари и държавни служители. В някои градове протестите са придружени от палежи и сблъсъци с полицията.
Съюзът на студентите и съюзът на учениците от средни училища обявиха нова национална протестна акция за 6 октомври. Протестите са се разпространили и в съседна Белгия.
Още: "Повече учим, отколкото спим": Защо ученици подпалиха цяла Франция, а полицията отвърна със сила и 400 ареста (ВИДЕА)