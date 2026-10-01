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Масовите протести на ученици във Франция се разрастват, пламва и съседна Белгия (ВИДЕО)

01 октомври 2026, 23:52 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Масовите протести на ученици във Франция се разрастват, пламва и съседна Белгия (ВИДЕО)

Близо 2000 души са задържани по време на протести на ученици от средни училища във Франция. Демонстрациите започнаха на 21 септември и вече са засегнали повече от 400 училища.

Учениците изискват да бъдат решени проблемите с претъпканите класове и недостига на учители. Към тях са се присъединили студенти от университети, пожарникари и държавни служители. В някои градове протестите са придружени от палежи и сблъсъци с полицията.

Съюзът на студентите и съюзът на учениците от средни училища обявиха нова национална протестна акция за 6 октомври. Протестите са се разпространили и в съседна Белгия.

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Франция протести ученици
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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