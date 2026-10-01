Ивайло Мирчев за Филипов: Убийството на бизнесмен от такъв мащаб много рядко е свързано с лични и битови причини

""Лукойл Нефтохим” е на печалба и преди отпадането на забраната за износ на дизел. Сега ще печели още повече при отпадането на забраната, защо тогава да не бъде обложена с данък свръхпечалба като останалите? “Лукойл” е златна мина при тези цени и дефицит на дизел. Държавата освен това и досега помага много на “Лукойл”, държейки най-ниския акциз на горивата в ЕС, което ѝ позволява да продава горивата на най-ниски цени в ЕС. Сега обаче ще печели още повече и тази печалба ще отива в Русия. Но рафинерията е на наша територия и ние трябва да се грижим за нашия си интерес, не за руския". Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването “Денят on air” по България on air.

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"Пазарът на горива е овладян от хора в сивия сектор. Ако Румен Радев иска да промени нещо, има истински шанс да го направи със своите 131 депутати. Но една от тези фирми, която сега “жъне” на пазара на горива, а “жънеше” и при Пеевски, е близка до “Прогресивна България”. Докога ще продължава това?", попита той.

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“Лукойл” продава на нисък марж, защото рафинерията се източва. Парите се обират от посредници. Цената на дизела у нас, без акциз и ДДС, е с най-голям ръст в цяла Европа. Значи някой прибира и тези пари не влизат в бюджета", обясни Мирчев.

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"Нашето предложение е да се връщат 20 евроцента на литър на потребителите на горива. Новият особен управител на Нефтохима прави единствено каквото му каже руският мениджмънт, той се е превърнал в пионка. Цената на дизела у нас без акциз и ДДС е над средната в Европа. А ние имаме рафинерия, тя има достъп с танкери до различен тип нефт. Няма отговор защо тези цени са такива. Категоричен съм, че управляващите позволяват някой да печели на гърба на българина. Това са десетки милиони евро на месец. Митниците и НАП могат да го установят с проверка", каза той.

За убийството на Илиян Филипов

"Не чухме нищо от вътрешния министър Иван Демерджиев днес в парламента, включително за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Разбрахме единствено, че МВР е убедено, че задържаният е убиецът. Не бяха разкрити евентуалните политически поръчители. Защото убийството на бизнесмен от такъв мащаб много рядко е свързано с лични и битови причини. Още повече, че е ясна свадата му с друг пловдивски бизнесмен, свързан с Таки и ДПС", каза той.

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"“Прогресивна България” гласуваха в изслушването да отпаднат темите за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. На изборите хората дадоха доверието си на Румен Радев със 131 депутати. С този брой депутати той можеше да ликвидира модела Борисов-Пеевски. Вместо това управляващите се оправдават с прокуратурата. Усещането сред хората е, че нищо не се е променило, сменят се кукловодите на същите задкулисни мрежи", обясни още той.

"Правителството се лута, не знае какво да прави и прави грешка след грешка. Доверието към него се изпарява. Министър Демерджиев имаше няколко правилни стъпки, но изглежда сам по отношение полетите на Пеевски и мантинелите, най-малкото - няма голям ентусиазъм от съпартийците му. Иван Костов дойде на власт преди три десетилетия със 137 депутати. Имаше акция “Комар”, спираха автомобилите, отбиваха ги и им проверява доходите. Сега има все повече коли с тъмни стъкла из София. Вече пети месец това управление не постига особен резултат", каза още Мирчев.