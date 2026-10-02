Русия удари институт с ядрен реактор в Киев, Украйна атакува химически завод (ВИДЕО)

Руски безпилотен летателен апарат е ударил Института за ядрени изследвания, където се намира Киевският изследователски реактор (ВВР-М). Пожарът, възникнал в резултат на нападението, беше бързо потушен. Няма пострадали. Разследването и оценката на щетите продължават.

Самият реактор и системите, важни за безопасността, не са повредени. Не са регистрирани промени и в радиационния фон, показателите му са в границите на естествения фон (0,16-0,20 μSv/h) и не са се променили. За да се намалят радиационните рискове, реакторът е в спряно състояние с пълно изхвърляне на активната зона от февруари 2022 г. Експлоатацията му е ограничена до рутинна поддръжка на критични за безопасността системи.

Институтът за ядрени изследвания към Националната академия на науките на Украйна е водеща изследователска институция в областта на ядрената физика, атомната енергия и радиоекологията. Реакторът ВВР-М се използва като неутронен източник за фундаментални и приложни изследвания в областта на ядрената физика.

Русия удари Южния мост в Киев за трети път

Малко по-рано стана ясно, че Русия отново е ударила Южния мост в Киев, причинявайки щети на пътното платно. Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди информацията. „В резултат на удара с дрон, според предварителна информация, са повредени опората на моста, предпазната бариера, пътната настилка и защитната бетонна бариера на метрото. Специалисти от метрото обеззаразяват трасето на метрото. Движението на метрото и наземния обществен транспорт по моста е преустановено“, добави той.

🇷🇺🇺🇦 A further Russian Geran strike targeted the Southern Bridge (Yuzhny Most) in Kiev, Ukraine, occurring a few hours ago. The initial footage shows the bridge burning from within a metro train. pic.twitter.com/m4e1gNnWaI — Sputnik🛰️ (@SputniksWorld) October 1, 2026

Това е третият удар по съоръжението само в рамките на ден. По-рано в четвъртък два руски дрона вече паднаха близо до опорната секция на Южния мост. Според мониторинговия канал „ iRadar “ има информация, че по време на следващия балистичен ракетен удар по столицата, който може да се случи в близко бъдеще, Русия ще се опита да порази същия Южен мост с ракети „Искандер-М“ и/или корейски мощни ракети КН-24.

Украйна атакува химически завод, важен за оръжейната индустрия на Русия

В Кразнозаводск, Московска област, са докладвани най-малко три експлозии в химически завод. Съобщава се за вай-малко седмина загинали работници. Един от цеховете е напълно рухнал. Основната дейност на завода е производството на оръжия и боеприпаси. Според наличната информация, съоръжението участва и в разработването и производството на термобарични бойни глави за ударни безпилотни летателни апарати „Шахед“ или „Геран“.

Explosions are reported in Russia’s Moscow region near the Krasnozavodsk Chemical Plant, a key Russian special-chemicals enterprise specializing in pyrotechnics, ammunition and explosives. According to available information, the facility is also involved in developing and… pic.twitter.com/841xr5zyJ5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 1, 2026