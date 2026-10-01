Министърът на транспорта: Илиян Филипов беше активен участник в диалога с правителството

Министърът на транспорта Георги Пеев коментира убийството на транспортния бизнесмен Илиян Филипов, ключови инфраструктурни проекти между България, Гърция и Румъния, бъдещето на железопътния транспорт и концесията на летище „София“. Той говори и за очакваното връщане на тленните останки на цар Самуил и обяви, че Министерството на транспорта и БДЖ ще осигурят безплатен железопътен транспорт до София и обратно за гражданите, които искат да присъстват на церемонията в събота.

По повод убийството на Илиян Филипов министърът изказа съболезнования на близките му и го определи като сериозна фигура в транспортния бранш. „Сериозна фигура в транспортния бранш. С една от най-големите транспортни фирми в сухопътния, в железопътния транспорт. Разбира се, има и други бизнеси, които са извън транспортния сектор. Активен участник в диалога с правителството и в частност с Министерство на транспорта. Компетентен човек, който защитава интересите на сектора“, каза Пеев.

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По думите му той се е познавал с Филипов от четири месеца, откакто е встъпил в длъжност. „Винаги е бил коректен, изключително диалогичен и се е борил за бранша“, посочи министърът.

Пеев подчерта, че причините за убийството трябва да бъдат изяснени от компетентните органи. Според него заради мащаба на дейността на Филипов съществуват рискове за транспортния бизнес. „Предвид мащаба на дейността има съответните рискове. Разбира се, когато един човек, който е авторитет, ни е напуснал, биха могли да има такива последствия, но ние ще направим всичко възможно този ефект да не е негативен. Ще проведем съответните разговори и се надявам компанията да продължи възходящото си развитие“, каза министърът.

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Пеев коментира и т.нар. екшън план между България, Гърция и Румъния за ключови транспортни проекти за почти 23 млрд. евро. Той обясни, че планът включва конкретни проекти и срокове, а не само меморандуми и споразумения. „Важни са резултатите. Затова, когато говорим за екшън план, план значи конкретни проекти с конкретни срокове. А кое е важното тук? Тук са описани конкретни проекти между трите държави“, посочи той.

Сред тях са мостове над река Дунав, магистрали и железопътни връзки. Министърът обаче се въздържа да посочи конкретен брой мостове. „Ще се въздържа от бройка, ще се въздържа и от гръмки хвалепствия, защото едно е да бъде заложено, друго е да бъде изпълнено“, каза Пеев. Той подчерта ролята на Европейската комисия и Европейския парламент за реализацията на проектите. „Тук е важно, че освен трите държави, които подписаха и се ангажираха като държави, много сериозна е ролята на Европейската комисия в лицето на комисаря по транспорт Дзидзикостас и неговите координатори. И също така, не на последно място е Европейският парламент“, заяви министърът.

По думите му тези институции разглеждат общите проекти като важни за свързаността и сигурността. „Тези две институции гарантират, че общите проекти между държавите са изключително важни за свързаността и не на последно място за сигурността, защото източният фланг на НАТО е много важен и те осъзнават това“, каза Пеев.

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Той посочи, че финансирането ще бъде предимно европейско, като ще се използва механизмът „Свързана Европа“. По думите му следващата финансова рамка е от 2028 до 2034 г., затова и в екшън плана са заложени срокове до 2034 г. Сред проектите са електрификацията на Дунав мост, железопътна връзка между Гърция и Свиленград, както и изграждането на ключови пътни връзки.

„Ние ще започнем с тези, които са най-зрели - например, електрификацията на Дунав мост. Ние имаме вече конкретен проект и ще работим по него. Има проект, който трябва да осигури ЖП връзката между Гърция и Свиленград. Работим и по нея. Има още няколко стратегически. Те са подробно разписани в плана“, обясни министърът.

По думите му сред проектите е и автомагистрала „Струма“, включително участъкът през Кресненското дефиле. Предвижда се и магистрала, която да свързва Русе с гръцката граница. „Ще се работи по магистрала „Струма“. Знаете, най-голямата етапа е на магистрала „Струма“. Колегата министър Шишков ще работи за магистрала „Струма“ в дефилето на Кресна. Ще има магистрала, която свързва Русе с гръцката граница. Така че има доста проекти“, каза Пеев.

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Той уточни, че проектите са свързани с вертикалната транспортна свързаност на региона, докато Коридор 8 е хоризонтален коридор. „България в момента има историческата възможност да работи по своята вертикална свързаност в този аспект, за който говорим в момента. И не на последно място – по хоризонталната такава – Коридор 8 и така наречения Среден коридор“, посочи министърът.

Пеев каза още, че се работи за развитието на транспортните връзки с Турция, държавите от Азия и Близкия изток. Той съобщи, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е обявила среща на високо ниво в България в началото на следващата година, свързана със Средния коридор.

По думите му част от необходимото финансиране ще бъде европейско, а останалата част ще бъде осигурена от отделните държави. Той подчерта и значението на частния сектор и финансовите институции. „Публично-частните партньорства и концесиите не са лоши дума, ако те са направени добре“, каза Пеев.

Той обясни, че Министерството на транспорта е изготвило Стратегическа карта на България, която включва и тези проекти. Тя вече е представена на бизнеса и се очаква обратна връзка. „Вкарването на бизнеса още от самото начало в този процес е изключително важно. Затова искаме да има едно звено към премиера, което да координира тези най-важни проекти и да вкараме частния капитал“, посочи министърът.