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Предварителни данни: 2,8% бюджетен дефицит към края на септември

01 октомври 2026, 23:42 часа 725 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Предварителни данни: 2,8% бюджетен дефицит към края на септември

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на септември 2026 г. да бъде отрицателно в размер на 3,6 млрд. евро (2,8 на сто от прогнозния БВП). Това съобщиха от Министерството на финансите. 

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 33,9 млрд. евро, което е 68,4% от годишните разчети към ЗДБРБ за 2026 г. и с 3,4 млрд. евро (11,0%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо септември 2025 г. с 2,4 млрд. евро (9,8%), и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 1,5 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,6 млрд. евро спрямо септември 2025 г. основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026  г.

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Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2026 г. са в размер на 37,5 млрд. евро, което е 66,1% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към септември 2025 г. бяха в размер на 33,7 млрд. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 01.07.2025 г и 01.07.2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по ПВУ и по Общинската инвестиционна програма, и други.

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Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.09.2026 г. от централния бюджет, възлиза на 0,9 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

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Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към септември 2026 г., ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец октомври 2026 година.

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бюджетен дефицит Министерство на финансите финанси бюджетно салдо
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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