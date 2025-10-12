Ясни са съперниците на Левски, ЦСКА и Лудогорец за Купата на България след разгроми и дузпи

Носителят на Купата на България Лудогорец ще стартира защитата на трофея срещу Черноморец Бургас, докато финалистът от миналия сезон ЦСКА ще срещне Севлиево в първия кръг на турнира за сезон 2025/26. Това стана ясно след изиграване на мачовете от втория предварителен кръг в турнира.

Черноморец стигна до 1/16-финалите след разгромна победа с 5:0 като гост срещу ФК Ловеч, докато Севлиево преодоля предварителния кръг след успех с 4:2 след продължения при гостуването на Черноломец Попово.

Втородивизионният Хебър разгроми Металург Перник с 8:1 като гост и на 1/16-финалите ще срещне един от претендентите за трофея Левски. Третодивизионният Спартак Пловдив елиминира отбора от Втора лига Пирин Благоевград след обрат с 2:1. Двата гола за Спартак отбеляза шампиона с Лудогорец Димо Бакалов с глава в 81 и 83 минути. На 1/16-финалите Спартак Пловдив ще приеме елитния Славия.

Янтра елиминира драматично Ком Берковица след продължения. Редовното време завърши без голове, а в 118-а минута Денислав Ангелов реализира победния гол за Янтра и в следващия кръг габровци ще срещнат ЦСКА 1948.