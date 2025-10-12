Войната в Украйна:

Магнитна буря за понеделник, 13 октомври 2025: Прогноза от САЩ

12 октомври 2025, 18:00 часа 408 прочитания 0 коментара
Не се очертава магнитна буря в понеделник - 13 октомври 2025 година. Това показва прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на Съединените американски щати. Очаква се Кр - индексът да бъде от трета степен, което е ниско ниво на геомагнитна активност. Подобна е прогнозата на специализирания сайт за прогнози на слънчеви изригвания Meteoagent

Стойностите на геомагнитната активност се измерват с Кр-индекс. Степените на този индекс биват ниска, средна и висока. Ниските степени на Кр - индекса са до четвърта, четвърта степен се счита за средно ниво на геомагнитна активност, а от там нагоре нивата са високи.

Трябва да се има предвид, че онлайн прогнозата за слънчеви изригвания и бури се изчислява с помощта на сателитни системи и научни международни метеорологични лаборатории по целия свят и че се актуализира постоянно, заради слънчевата активност.

Всички сме чували за слънчевите изригвания, но как ги обяснява науката? Става въпрос за мощни изблици на енергия, които произхождат от Слънцето. Тази енергия се състои от заредени частици, като протони и електрони, които пътуват в космоса с изключително високи скорости.

Когато тези частици достигнат Земята, те взаимодействат с нашето магнитно поле и атмосфера, което води до различни ефекти. Тези ефекти могат да се видят под формата на полярни сияния, радиозатъмнения, смущения в сателитите и повреди в електропреносната мрежа, обяснява Meteoagent.

