Вучич разочарован: Москва предложила на Белград само краткосрочен договор за руския газ

"Предложиха ни договор до Нова година и аз казах, че това е много обезкуражаваща новина за нас". Това са думи на сръбският президент Александър Вучич в интервю за "Informer". Вучич се е срещал с руския диктатор Владимир Путин няколко пъти с надеждата на поне 3-годишна сделка с "Газпром" - до май 2026 г. Въпреки това, след месеци на преговори, Москва предложила само краткосрочно споразумение за доставка на газ, което ще продължи до края на тази година, пише изданието.

"Справянето само с руския газ става все по-трудно", гласи още изданието. Белград смята, че забавянето е свързано със санкциите на САЩ срещу сръбската петролна и газова компания NIS. Вучич казва, че тези ограничения "ще засегнат всеки гражданин". На този фон обаче Вашингтон обаче настоява, че санкциите са насочени към Русия заради войната й в Украйна, а не срещу Сърбия.

