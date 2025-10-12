Войната в Украйна:

Вучич разочарован: Москва предложила на Белград само краткосрочен договор за руския газ

12 октомври 2025, 19:16 часа 324 прочитания 0 коментара
Вучич разочарован: Москва предложила на Белград само краткосрочен договор за руския газ

"Предложиха ни договор до Нова година и аз казах, че това е много обезкуражаваща новина за нас". Това са думи на сръбският президент Александър Вучич в интервю за "Informer". Вучич се е срещал с руския диктатор Владимир Путин няколко пъти с надеждата на поне 3-годишна сделка с "Газпром" - до май 2026 г. Въпреки това, след месеци на преговори, Москва предложила само краткосрочно споразумение за доставка на газ, което ще продължи до края на тази година, пише изданието.

"Справянето само с руския газ става все по-трудно", гласи още изданието. Белград смята, че забавянето е свързано със санкциите на САЩ срещу сръбската петролна и газова компания NIS. Вучич казва, че тези ограничения "ще засегнат всеки гражданин". На този фон обаче Вашингтон обаче настоява, че санкциите са насочени към Русия заради войната й в Украйна, а не срещу Сърбия.

Още: Сръбско списание: Вучич е прав за "цветната революция", но врагът е Кремъл

🇷🇸 Vučić disappointed: dealing with Russian gas is getting harder — Moscow offered Serbia only a short-term contract

“They offered us a contract until the New Year, and I said this is very discouraging news for us,” the Serbian president admitted in an interview with Informer.… pic.twitter.com/LBqehHcH9D

— NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2025

Още: Борис Тадич за Вучич: Той ще падне, но наследството му е по-страшно от това на Милошевич

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Владимир Путин Сърбия Александър Вучич доставки на газ руски газ
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес