Все пак зулусите са казали, че някои хора тежат колкото въздуха над главата им

12 октомври 2025, 17:55 часа 486 прочитания 0 коментара
Все пак зулусите са казали, че някои хора тежат колкото въздуха над главата им

Това гласи коментар на бившият вече водещ на телевизията на Слави Трифонов "7/8" Иво Сиромахов в профила си в социалните мрежи в публикацията си, с която уведоми за раздялата си с шоумена. Репликата му е препратка към обичан цитат на самия Трифонов, който често използва племето на зулусите за сравнения и метафори в своят речников запас.

Самият пост на Сиромахов бе един от най-споделяните и коментирани през уикенда, а отговорът на Слави Трифонов не закъсня. Припомнете си целия скандал ТУК

Още: "В какво се превърнахте? Какво стана с клетвите ви - "никога с Борисов, никога с Пеевски"? Не ми отговаряй": Сиромахов за ИТН

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
