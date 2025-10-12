Все пак зулусите са казали, че някои хора тежат колкото въздуха над главата им

Това гласи коментар на бившият вече водещ на телевизията на Слави Трифонов "7/8" Иво Сиромахов в профила си в социалните мрежи в публикацията си, с която уведоми за раздялата си с шоумена. Репликата му е препратка към обичан цитат на самия Трифонов, който често използва племето на зулусите за сравнения и метафори в своят речников запас.

Самият пост на Сиромахов бе един от най-споделяните и коментирани през уикенда, а отговорът на Слави Трифонов не закъсня. Припомнете си целия скандал ТУК.

