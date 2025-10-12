Защо Турция разпиля България? Дисекция от бивш ас на ЦСКА

Бившият футболист на ЦСКА Лъчезар Танев даде интервю по БНТ в предаването "Арена Спорт" след поражението на националния ни отбор по футбол от Турция в квалификация за Световното първенство през 2026 година. Той отбеляза, че от години пречим на другите да играят футбол и обясни защо първото полувреме, което се счита за добро, всъщност е далеч от европейските стандарти. Мениджърът загатна и познатите теми за изоставането по отношения на динамика, скорост, самочувствие.

Лъчо Танев след загубата от Турция

„Ние проблемите ги знаем, въпросът е, че не се решават или почти не се опитват да се решават. Всички го знаем, националният отбор е продукт на нашия футбол. Когато млади футболисти не са достатъчно добри и конкурентни, и не захранват професионалните отбори, няма как от тези тимове да отидат добри футболисти за националния отбор. Това е една верига, в която ако не се изпълняват всички компоненти, накрая се случва това, което се случи на националния отбор“, започна Лъчо Танев в "Арена Спорт".

„Доброто първо полувреме, което може да се определи като такова. Аз не смятам, че е добро за стандартите на европейския футбол, защото директният футбол, който се опитвахме и ни принудим да играем, ние се изморихме физически и ментално. Вторият гол падна много рано през второто полувреме. Не може един автогол да срине един сериозен отбор. Ние от отдавна само се опитваме да пречим на съперника, не говоря само за националния отбор. Притежанието беше 80 на 20 процента, няма какво да се коментира оттам-нататък“, анализира мениджърът играта на националите при поражението срещу турците.

"Играчите, които стигат до националния отбор, не са подготвени на динамиката на тимовете в Европа. Не са подготвени в техническите способности на бързина в движения. Получава се това, че когато не си уверен, че можеш да играеш спокойно, топката се рита напред. Има прекалено голям респект от страна на нашите футболисти срещи по-класните съперници, но това е нормално. Когато чувстваш, че си едно или две нива под тези играчи, няма как да не се притесняваш. Опитахме се да го наваксваме това през първото полувреме, но не може почти цял мач да си боксова круша.“, каза още той.

„Новата енергия винаги идва при назначаването на нов треньор. До голяма степен и на нови футболисти, но пак стигаме до качеството. Как си подготвен и как ще играеш срещу такива класни играчи. С изключение на Илия Груев и Валентин Антов нямаме футболисти в големите първенства. Цар футбол не можеш да го излъжеш. Можеш нещо да замаскираш, да направиш някакво подобие, но да отидеш в един голям клуб или първенство трябва наистина да си подготвен морално, физически и спортно-технически“, заяви агентът.

