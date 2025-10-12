Скръбна вест! Почина голяма легенда на българския футбол и притежател на уникален рекорд

Голямата легенда на Левски и българския футбол Добромир Жечев си отиде от този свят на 82-годишнат възраст. Скръбната новина съобщиха от "сините" в официалните си страници. Бобата изиграва 193 двубоя за столичани, с които е двукратен шампион и двукратен носител на Купата на България. Заемал и поста на старши треньор в клуба. Бившият централен защитник е единственият роден играч, участвал на 4 световни първенства.

Почина Добромир Жечев

Жечев започва състезателната си кариера в Спартак София, дебютирайки за първия състав на 16-годишна възраст през 1958 г. Близо 10 години е един от най-изявените футболисти в отбора, който е сред водещите в А група. Рекордьор по изиграни мачове за клуба в елитното първенство. Има на сметката си 216 двубоя и 7 отбелязани гола. Като капитан на тима става носител на националната купа през 1967/68. През януари 1969 г. заиграва за Левски, след като Спартак е обединен със „сините“. По това време е на 26 години. Утвърждава се като стълб в защитата на Левски. Играе за отбора до края на 1974 г., когато прекратява кариерата си на 32-годишна възраст.

През 1981 година той е назначен и за старши треньор на Левски. Успява да спечели Купата на НРБ през сезон 1981/1982 година. Поставя и основите на едно от най-силните "сини" поколения с играчи като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и много други. Бобата Жечев остава в историята и като единственият български футболист, – в Чили 1962 година, Англия 1966 година, Мексико 1970 година и Германия 1974 година, където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав. Добромир Жечев винаги е бил символ на джентълменство и спортсменство на терена.

